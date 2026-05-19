경남도, 민생경제 위해 ‘생활지원금’ 동시 지급 도민 259만여명 지원받아…지급률 80% 돌파

[헤럴드경제=나은정 기자] 경남도가 중동 사태 여파로 위축된 민생 경제를 살리기 위해 도민 1인당 10만원씩 도민생활지원금을 지급한 지 20일 만에 지급률 80%를 돌파했다.

19일 경남도에 따르면 이날 오후 1시 기준 도민생활지원금을 수령한 도민은 259만3348명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자 322만4655명의 80.4% 수준이다.

도는 지난 4월 30일부터 신청자들을 대상으로 1인당 10만원씩 도민생활지원금을 지급하고 있다. 3월 18일 기준 경남에 주민등록을 둔 도민과 도내 거주 영주권자(F-5), 결혼이민자(F-6), 난민 인정자 등이대상이다. 신청은 다음달 30일까지 받는다.

지원금은 오는 7월 31일까지 주소지 시군 전통시장과 소상공인 업소 등에서 사용할 수 있다.

도는 고물가·고금리로 위축된 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 전액 도비로 예산을 마련했다.

지난 18일부터는 고유가 피해지원금 2차 신청까지 시작되면서 경남지역 행정복지센터와 읍·면사무소 등 각 지급처에는 아침부터 기대에 부푼 시민들로 북적였다.

고유가 피해지원금과 도민생활지원금을 받은 노병인(80)씨는 “운동하다가 오늘부터 지원금이 지급된다고 해 아내와 함께 왔다”면서 “물가가 오른 상황에서 우리처럼 나이 많은 사람들에게는 도움이 된다”고 연합뉴스에 밝혔다.

50대 박모 씨는 “생필품과 식재료를 사는 데 사용할 예정”이라며 “경기가 좋지 않으니 지역경제 활성화 차원에서 지급하는 것 같은데 아무것도 하지 않는 것보다 의미가 있다고 본다”고 말했다.

한편 경남 고성군에서는 고유가 피해지원금과 도민생활지원금에 더해 군민들에게 1인당 30만원씩 ‘민생활력지원금’도 전날부터 지급하기 시작했다. 고성군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자 등 약 4만7000명을 대상으로 지역화폐 형태로 지원된다.