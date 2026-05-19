[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인시는 화성시, 광주시와 함께 중부권 광역급행철도(JTX) 사업 조기 착공을 국토교통부에 건의했다고 19일 밝혔다.

황준기 용인시 제2부시장, 윤성진 화성시 제1부시장, 김충범 광주시 부시장 등은 ‘중부권 광역급행철도 조기 착공 행정협의체’를 대표해 홍지선 국토부 제2차관에게 JTX 사업 조기 착공 촉구 시민 서명부를 전달했다.

총 10만 5445명의 시민이 서명했다.

협의체는 우선 용인·화성·광주시의 서명부를 제출했다. 현재 서명운동이 진행 중인 진천군·안성시 등의 서명부도 추가로 제출해 JTX 조기 착공에 대한 시민의 염원을 강조할 계획이다.

JTX는 수도권과 충청권을 연결하는 광역급행철도로 지난해 9월부터 한국개발연구원(KDI)에서 민자적격성 조사를 하고 있다.

용인시는 이날 성남시, 화성특례시, 오산시와 제4차 국가철도망 구축계획의 조속한 추진과 경기남부광역철도, 경기남부동서횡단선, 경강선 연장 등을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라는 서명부를 전달했다.

앞서 용인특례시는 경기남부광역철도 등 주요 노선이 밀접하게 연관된 지자체들과 함께 서명운동을 벌였다.

경기남부광역철도는 서울 잠실종합운동장부터 성남 판교, 용인 수지구 신봉·성복동, 수원 광교, 화성 봉담을 잇는 총 연장 50.7㎞의 철도 신설 사업이다.

경기남부동서횡단선은 이천 부발읍부터 용인 처인구 원삼면 ‘용인 반도체클러스터 일반산단’과 이동‧남사읍 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산단’을 거쳐 화성 전곡항까지 이어지는 89.4㎞의 철도를 신설하는 계획이다.

경강선 연장은 광주역부터 용인 남사읍까지 일반철도 약 38㎞를 잇는 사업이다.