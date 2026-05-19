[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 19일 제242회 정기이사회를 열고 한국전자통신연구원(ETRI) 원장에 박세웅 서울대학교 전기정보공학부 교수, 한국화학연구원 원장에 신석민 서울대학교 화학부 교수를 선임했다고 밝혔다. 임기는 20일부터 3년간이다.

박세웅 ETRI 신임원장은 서울대학교에서 1984년 전기공학 학사, 1986년 전기공학 석사, 미국 펜실베니아대학교에서 1991년 시스템공학 박사를 취득했다.

1994년 서울대학교에 부임한 이후 정보화본부장 등을 수행하였고, 한국통신학회 회장, 한국공학한림원 정회원, 미국 AT&T 벨 연구소 연구원 등을 역임했다.

신석민 화학연 원장은 서울대학교에서 1985년 화학 학사, 1987년 화학 석사, 미국 시카고대학교에서 1992년 화학 박사를 취득했다.

1995년 서울대학교에 부임한 이후 교무처장, BK화학분자공학산업단장 등을 수행했고, 한국화학관련학회연합회 회장, 대한화학회 회장 등을 역임했다.