[헤럴드경제=이원율 기자]“개인 성향상 제 이름을 붙여 프로그램 제목을 만드는 게 부담스럽기는 했다. 하지만, 아무리 생각해도 ‘유재석 캠프’가 시청자들이 듣기에 제일 직관적이고 잘 지은 이름 같았다.“

‘국민 MC’ 유재석은 19일 서울 동대문구 JW 메리어트 동대문 호텔에서 열린 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’ 제작발표회에서 프로그램 ‘유재석 캠프’에 대해 이같이 말했다고 연합뉴스는 전했다.

오는 26일 첫 선을 보이는 ‘유재석 캠프’는 초보 캠프장 유재석과 직원 이광수, 변우석, 지예은이 일반인 참가자를 모아 2박3일간 단체 캠프를 진행하는 리얼리티 예능 프로그램이다.

연출을 맡은 정효민 PD는 “숙박 예능을 몇 번 하다보니 출연자에 따라 프로그램의 자유도가 넓어지는 것을 느꼈다”며 “유재석의 민박 예능이라면 수련회식 캠프가 어울릴 것 같았다”고 했다.

공동 연출을 맡은 이소민 PD는 “유재석 씨가 숙박 컨디션을 굉장히 강조하고 직접 체크까지 했다”며 “숙박객이 잠을 자는 공간의 온도, 습도, 냄새는 물론 개별 콘센트가 있어야 한다는 부분까지 짚었다”고 했다.

이 프로그램은 ‘무한도전’, ‘런닝맨’, ‘놀면 뭐하니?’, ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등 여러 인기 프로그램을 이끈 유재석이 35년 방송 경력 중 자신의 이름을 메인으로 내건 첫 예능이다.

캠프에서 유재석과 직원들은 숙박객을 상대로 기상 미션부터 철가방 퀴즈, 캠프파이어 등 여러 프로그램을 진행한다.

제작진은 과거 ‘효리네 민박’을 통해 인연을 맺은 이효리·이상수 부부가 깜짝 ‘아르바이트생’으로 출연한다는 점도 언급했다.

정 PD는 “과거 ‘대환장 기안장’ 때도 깜짝 게스트로 두 분을 모시려다가 불발됐다”며 “그게 마음에 걸렸는지, 이번에는 이효리 씨가 먼저 연락했다. 두 분이 캠프 중반부에 ‘메기 역할’로 등장할 예정”이라고 했다.

넷플릭스, 올해 초 “한국 콘텐츠 장기 투자 약속”

한편 올해 초 넷플릭스는 한국 콘텐츠에 대한 투자를 지속할 것이라고 밝힌 바 있다.

지난 1월 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 부사장(VP)은 영등포구 콘래드 서울에서 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’ 행사에서 “넷플릭스는 한국 콘텐츠의 잠재력과 미래에 대한 굳건한 믿음이 있다”며 “한국 콘텐츠에 대해 변함없는 장기 투자를 약속한다”고 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

그러면서 “새로운 이야기를 찾는 과정에서 리스크는 넷플릭스가 감당할 것”이라며 “그 성과는 흔들리지 않는 지속적 투자를 통해 업계 모든 파트너와 함께 나누겠다”고 했다.

넷플릭스는 지난 2019년 최초의 한국 시리즈인 ‘킹덤’으로 K-좀비 열풍을 일으키고, ‘오징어 게임’으로 32주 연속 비영어쇼 부문 글로벌 톱10 진입이라는 전무후무한 기록을 세웠다. 올해 초 기준 2021년부터 집계한 글로벌 톱10에 지난 5년간 이름을 올린 한국 작품만 210편이 넘는다.

당시 넷플릭스는 ‘유재석 캠프’와 함께 ‘솔로지옥5’, ‘흑백요리사’ 시즌3, ‘대환장 기안장’ 시즌2 등 공개도 예고했다.