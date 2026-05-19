[헤럴드경제=김보영 기자] 가수 소유가 10년 전 매입한 주식 수익 덕분에 집을 마련했다고 밝혔다.

19일 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’에서 공개되는 웹예능 ‘간절한입’에는 최근 새 앨범 ‘오프 아워스’(Off Hours)로 컴백한 소유가 출연해 재테크에 성공한 사연을 공개한다.

소유는 “주식을 전혀 모른다”면서도 “10년 전 공부를 해보려고 1억원을 넣어두고 그대로 뒀다”고 밝혔다. 이어 “최근 이 주식 수익 덕분에 집을 매입하는 데 큰 보탬이 됐다”고 설명했다.

소유는 최근 주택을 매입해 이사 준비 중인 것으로 보인다. 소유는 지난달 유튜브 채널 ‘이창섭&저창섭’에서 6년간 거주해온 서울 용산구 한남동의 고급 빌라를 공개하며 곧 이사를 앞두고 있다고 밝혔다.

해당 빌라는 보증금 1억원에 월세 약 1300만원 수준으로 알려진 곳이다. 소유는 “매매 없이 1년 치 월세를 선납하는 ‘연세’ 방식으로 운영되는 곳”이라며 “쇼츠에 1200만원짜리 사는 소유 이런 식으로 뜨는데 저는 낮을 때 일찍 들어왔다”고 설명했다.

이어 “원래 이 집에서 살다가 결혼할 생각이었다”며 “그런데 결혼 생각이 아예 사라지면서 굳이 이곳에 계속 살 필요가 없어졌다“고 말했다. 또 이창섭이 어느 지역으로 이사를 가냐고 묻자 소유는 “밝힐 수 없다”며 “최근에 저희 집 문 앞까지 사생팬이 왔었다”고 털어놨다.