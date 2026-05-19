강원·충청·호남 표심 동시 공략 鄭 “서울 환승 불편함 사라져”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 목포·광주에서 출발해 강릉까지 환승 없이 4시간 30분 만에 이동하는 ‘강호축 철도망’ 공약을 19일 발표했다.

이날 공약 발표 행사엔 정청래 대표 겸 총괄상임선대위원장, 한정애 정책위의장과 함께 우상호 강원지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 민형배 전남광주통합특별시장 후보가 참석했다.

민주당에 따르면 이번 공약은 기존 경부축 중심의 철도망에 강호축 노선을 더해 ‘X(엑스)자형’ 국토 교통망을 완성하겠다는 구상이다. 목포에서 출발한 노선은 광주·익산을 거쳐 청주·충주·원주·강원으로 이어진다.

강호축 철도망 완성을 위해 현재 진행 중인 천안∼청주공항 복선전철(2030년 준공 예정), 충북선 고속화 사업(2031년 준공 예정) 차질 없이 마무리해야 한다는 게 민주당 측 설명이다.

민주당은 현재 계획상으론 목포에서 강릉까지 환승 없이 4시간 30분가량 걸릴 것으로 예상되지만, 오송 연결선 및 원주 연결선 등을 통해 총 소요 시간을 단축하는 방안도 검토 중이다.

정청래 대표는 “지금은 목포에서 강릉에 가려면 서울까지 와서 환승해야 하는 불편함이 있었다”며 “강호축 철도망이 계획대로 구축되면 번거로움이 사라지고 시간도 절반 이하로 단축된다”고 말했다.

그는 “한반도 평화의 봄이 만개하는 미래까지 생각하면 강호축 철도망이 유라시아 대륙철도를 이루는 중요한 역할도 기대된다”며 “강릉에서 목포까지 이어지는 도시에는 엄청난 경제적 효과가 뒤따를 것”이라고 덧붙였다.

우상호 후보는 “노무현 전 대통령 때부터 기획된 20년 된 숙원 사업으로, 국토의 균형 발전을 위해 철도의 엑스축이 만들어져야 한다”며 “강원도민들이 이 철도를 타고 호남 여행 가서 맛있는 남도 음식을 먹을 수 있고 원주는 교통의 요지가 돼 많은 관광객이 방문할 것”이라고 강조했다.

신용한 후보도 “철도 교통망이 약한 충북 지역의 한계가 있었는데 도민의 한숨이 환호성으로 바뀔 수 있는 중요한 계기”라고 했다.

민형배 후보는 “서울서 부산으로만 길이 열려 사람도, 물류도 모두 서울로 쏠리는 현상이 있었는데 강호축 철도는 국토의 흐름을 바꾸는 국가 전략이 될 것”이라고 밝혔다.