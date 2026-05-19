[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 은행잎 추출물이 알츠하이머성 치매의 원인으로 알려진 베타아밀로이드의 응집을 억제할 수 있는 가능성이 또다시 확인됐다.

양영순 순천향대 천안병원 신경과 교수(대한치매학회 보험이사)가는 한국의학바이오기자협회(회장 민태원)가 18일 서울 중구 한국프레스센터에서 개최한 미디어 라운드테이블에서 “은행잎 추출물의 올리고머화 억제 효과를 아밀로이드 PET 검사를 통해 입증했다”고 발표했다.

양 교수는 아밀로이드 PET 검사에서 양성 판정을 받은 경도인지장애(MCI) 환자를 대상으로 연구군에는 은행잎 추출물 1일 240mg를, 대조군에는 오메가-3, 콜린전구체 등 기존 인지보조제를 18개월간 투여해 임상 경과를 비교한 결과 대조군에서는 전두엽, 두정엽, 측두엽, 후두엽 등 뇌 전반에서의 SUVR 값이 18개월 경과한 시점에서 유의미한 증가가 확인된 반면, 은행잎 추출물 투여군에서는 최초 측정치와 연구 종료 시점 측정치의 차이가 없었다고 밝혔다.

양 교수는 또 “아밀로이드가 응집에 대한 바이오 마커 수치가 낮아지고, 그 결과 베타아밀로이드가 더 이상 늘어나지 않는 현상이 PET 영상을 통해 직접 확인됨에 따라 은행잎의 베타아밀로이드 응집 억제에 작용하는 메커니즘이 더욱 정교하게 검증된 것으로 해석할 수 있다“고 설명했다.

이러한 은행잎 추출물의 기전은 복용 환자의 실제 증상과 인지 기능과도 직결됐다. 연구에 참여한 경도인지장애 환자 중 은행잎 추출물 복용군에서는 18개월 후 알츠하이머병으로 전환된 환자가 확인되지 않아 전환율은 0%로 추산됐다. 대조군에서는 같은 기간 경과 후 28.6%가 알츠하이머 진단을 받은 것과 대조적인 결과다.

양 교수는 “경도인지장애 환자는 연간 10~15%가 치매로 전환되는 것을 감안하면 1년 6개월이 지난 시점에 알츠하이머로 전개된 환자가 없었다는 것은 베타아밀로이드 응집 억제가 실제 질환의 전개와 밀접히 이어져 있다는 방증”이라고 설명했다.

인지 기능의 안정적 유지 효과도 확인됐다. 연구팀은 기억력, 주의력, 일상생활 지표 등 인지 능력을 측정하는 K-MMSE(한국판 간이정신상태검사), CDR-SB(Clinical Dementia Rating – Sum of Boxes·임상치매평가척도)를 통해 인지 안정을 확인했다.

양 교수는 “인지 기능에 관여하는 신경전달물질을 보충하는 형태의 치료제의 경우 깜빡하는 증상을 일시적으로 억제해 일상생활을 도와주는 성격의 기전이기 때문에 발병 자체를 막는 데는 한계가 있다”며 “베타아밀로이드 응집이라는 질환의 원인 요소에 직접 작용하는 형태의 약물은 치매 치료의 패러다임을 증상 억제에서 원인 제거로 바꾸는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

미디어 라운드테이블에 참석한 김희진 한양대병원 신경과 교수는 실제 진료 사례를 통해 연구 결과의 의미를 설명했다. 김 교수는 “은행잎 추출물은 이러한 환자에게는 단순히 기억력 증상을 관찰하는 데 그치지 않고, 아밀로이드 축적과 인지 저하 진행을 늦추기 위한 약물적 접근의 대안이 될 것”이라며 “특히 아밀로이드를 제거할 수 있는 항체 치료와 제거했음에도 다시 축적되는 경향이 있는 환자가 아밀로이드의 응집을 느리게 하는 은행잎제제를 같이 복용한다면 그 효과성을 좀 더 강화할 수 있을 것”이라고 전망했다.

김 교수는 또 “베타아밀로이드가 플라크 단계까지 가면 손상된 뇌세포의 회복은 현실적으로 어렵기 때문에 아밀로이드 응집이 이뤄지기 전, 치료를 더 일찍 시작해야 치매 발병을 더 오래 늦출 수 있다”며 “베타아밀로이드 관리는 약물뿐만 아니라 흡연, 생활 습관, 심혈관 질환 등 다양한 인자와 복합적으로 작용하는 영역으로, 병원 등 전문 기관을 내원해 베타아밀로이드에 관여하는 약물적 치료와 생활 습관 개선을 병행하는 치료를 받아야 실질적 예방 효과를 얻을 수 있다”고 강조했다.