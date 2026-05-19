중노위원장 “(사업 부문별)분배율도 논의…양측 이견 일부 좁혀져 타결 가능성”

[헤럴드경제=이태형 기자] 삼성전자 노사의 21일 총파업 전 마지막 협상이 될 수 있는 2차 사후조정 2일차 회의가 19일 진행 중인 가운데, 이날 중앙노동위원회(중노위)의 조정안 제시 가능성이 거론됐다.

박수근 중노위원장은 이날 점심 휴게시간에 회의장을 나오면서 조정안 제시 여부를 묻자 “나와야 하겠다”면서 “아직이지만 저녁에 가능성이 있다”고 답했다.

이견이 좁혀졌는지에 대해선 “조금”이라고 설명했다. 또 이날 회의에서는 부문별 분배율 협상도 이뤄지고 있다고 언급했다.

박 위원장과 같이 회의실을 나온 노측 교섭위원인 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 최승호 위원장은 “말씀드릴 게 없다”면서도 “조합원들이 최대한 만족할 수 있는 안을 만들겠다”고 말했다.

성과급 제도화를 아직 고수하고 있는지 묻는 말에는 “네”라고 답변했다.

파업 전 마지막 협상 기회로 여겨지는 이날 회의에서는 이전보다 비교적 긍정적 기류가 흐르고 있다.

박 위원장은 이날 사후조정 시작 전 조정안 제시 여부에 대해 “최종적으로 양 당사자가 타결될 수 있는지를 보고, (합의가) 안 되면 조정안을 낼 것”이라며 “아직은 타결 가능성이 있으니 그걸 보고 하겠다”고 말했다.

또 이견이 좁혀지는지에 대해 박 위원장은 “일부 좁혀지고 있다”면서 “(오전에) 전날 이견이 있던 부분을 확인하겠다”고 했다.

조정안 초안이 만들어졌는지에 대해선 “아직 마련되지 않았다”고 덧붙였다.

전날부터 시작된 2차 사후조정은 이날 오전 10시 시작해 오후 7시 종료될 예정이다. 다만, 논의가 길어지면 회의 종료 시각이 더 늦어질 수 있고, 총파업 바로 전날인 20일까지 연장될 가능성도 있다.

이날 회의에서 관건은 중노위가 양측에 공식적인 최종 조정안을 제시할 수 있을지다. 중노위가 제시한 조정안을 노사가 모두 수락하고 서명하면 단체협상과 같은 법적 효력이 발생한다.

전날 회의에서 중노위는 조정안 마련을 위해 노사의 주요 쟁점 사안인 성과급 재원 기준과 상한 등에 대해 다양한 대안을 내며 양측의 입장차를 조율한 것으로 알려졌다.

노조 측이 예고한 파업 돌입 시점은 오는 21일로 이틀 뒤다. 임박한 시점을 고려하면 이번 사후조정이 사실상 마지막 협상 기회로 여겨진다.