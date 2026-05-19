[헤럴드경제=채상우 기자] 정부가 북한 여자축구단 응원에 3억원을 지원하면서, 각별한 관심을 보이고 있지만 정작 북한 측의 반응은 냉랭하다.

리유일 내고향여자축구단(이하 내고향) 감독은 19일 수원종합운동장에서 열린 기자회견에서 “우리는 여기에 철저히 경기를 하러 온 것”이라면서 “내일 경기와 앞으로 있게 될 경기에만 집중할 것이다. 응원단 문제는 선수단과 감독 모두 상관할 문제는 아니다”라고 선을 그었다.

내고향은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열리는 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 수원FC위민과 맞붙는다.

축구 경기로 북한이 방남한 건 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 대표팀이 아닌 여자 축구 클럽팀의 방한은 최초다.

우리 정부는 남북 상호 이해 증진에 이바지한다는 이유로 200여개 민간단체로 구성된 공동응원단에 남북협력기금 3억원을 지원했다.

리 감독은 “내일 경기 상황에 대해 말씀을 드리면 비교적 준비가 괜찮다고 볼 수 있다”라고 말했다.

리 감독은 “결승 단계에 오른 4개 팀은 일등을 할 수 있는, 우승을 노릴 수 있는 팀이라 조별리그에 만났다고 해서 성적에 누가 강하고 누가 약하다고 말할 수 없다”면서 “우린 그저 내일 경기에서 좋은 성과를 내기 위해서 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.

리유일 감독은 북한 대표팀을 지휘하기도 한 베테랑 지도자다. 내고향이 강팀인 4·25팀을 꺾고 창단 10년 만에 우승컵을 들어 올린 2022년에는 북한이 선정한 ‘최우수 감독’에도 뽑혔다.

이날 기자회견에 동석한 공격수 김경영은 “중요한 경기인만큼 최선을 다하겠다”며 “주장으로서, 공격수로서 승리를 위해 최선을 다하겠다”라고 했다.