‘NOL 페스티벌 미디어데이’ 개최 다양한 프로그램 유·무료 운영 “고객과 직접 만나 경험하는 축제”

이수진 야놀자 총괄대표가 대한민국을 행복한 놀이터로 만들 것이라고 예고했다. 이의 일환으로 놀유니버스는 국내 최대 규모인 ‘NOL 페스티벌(NOL FESTIVAL)’을 개최한다.

‘약 10만명’이 참여할 것으로 예상되는 NOL 페스티벌을 통해 놀유니버스는 온라인을 넘어 ‘오프라인’에서도 고객과 연결되는 브랜드로 거듭나겠다는 계획이다.

19일 서울시 용산구 소재 블루스퀘어 우리 WON 뱅킹홀에서 열린 NOL 페스티벌 미디어 데이에서 이 대표는 NOL 페스티벌 개최를 공식화하며 이같이 밝혔다.

이 대표는 “야놀자 그룹과 놀유니버스는 여행을 넘어 여가와 문화 활동까지, 지금보다 ‘10배’ 더 쉽고 편하게 즐길 수 있는 세상을 만들 수 있도록 진화하고 있다“고 말했다. 이어 “우리는 설레고, 재미있고, 행복한 세상을 꿈꾸며 대한민국을 행복한 놀이터로 만들기 위해 NOL 페스티벌을 준비했다”고 덧붙였다.

NOL 페스티벌은 오는 10월 17일~18일, 경기도 고양시 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는, 실내 페스티벌로서는 국내 최대 규모 행사다. 양일간 약 10만명이 참여할 것으로 예상되는 가운데, 놀유니버스는 주요 프로그램, 1차 아티스트 라인업 등을 공개했다.

NOL 페스티벌은 세 개 콘셉트의 스테이지로 동시 운영된다. 세부적으로 ▷세대와 장르를 아우르는 ‘슈퍼라이브 스테이지’ ▷글로벌 팬덤과 함께하는 ‘K-POP 스테이지’ ▷강렬한 사운드와 에너지가 폭발하는 ’EDM 스테이지’ 등 주제로 열린다.

이날 공개된 1차 라인업에는 국내외 최정상급 아티스트들이 이름을 올렸다. 슈퍼라이브 무대에는 그룹 god, 밴드 NELL이 라이브를 선보인다. 또 이무진, 우즈(WOODZ) 등도 참여한다.

K-POP 무대에는 하성운, 엔믹스(NMIXX), 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등 글로벌 K-POP 아티스트들이 나선다. EDM 무대에는 알렌워커(Alan Walker), 김하온&나우아임영 등이 무대에 선다.

특히 놀유니버스는 NOL 페스티벌을 NOL 고객 대상 무료 초청 방식으로 운영한다. 고객은 다양한 미션에 참여하거나 NOL 서비스 이용을 통해 응모권을 획득할 수 있다. 특정 아티스트 공연, 선호 장르 무대 등을 즐기고 싶은 고객들을 위한 유료 무대도 마련됐다.

NOL 페스티벌 응모 및 예매 방법은 다음 달 8일 공식 홈페이지, 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 가능하다. 고객이 축제를 함께 만들어가는 참여자로 몰입할 수 있도록 응모·예매, 현장 프로그램, 체험 요소 전반에 걸쳐 유기적인 경험의 흐름이 이어질 수 있도록 설계했다는 게 야놀자 그룹 설명이다.

이철웅 놀유니버스 대표는 “NOL이 여행, 공연, 레저, 항공 등 온라인 공간에 이어, 고객과 직접 만나고 함께 경험하는 축제를 마련해 그 가치를 확장하고자 한다“고 밝혔다.

고재우 기자