HSAD, AI로 영화 2개월여만에 완성 박동화 AI 디렉터 광고제작 경험 바탕

광고회사 HSAD가 생성형 인공지능(AI)로 제작한 SF 영화 ‘메신저(The Messenger)’가 해외 영화제에서 최우수 AI 영화상(Best AI Film)을 휩쓸며 5관왕에 올랐다.

19일 HSAD에 따르면 영화 ‘메신저’는 ‘뉴욕 필름 어워즈 2026’을 비롯해 ‘월드 필름 페스티벌 인 칸’, ‘로스앤젤레스 필름 어워즈’, ‘필름메이커스 커넥트 어워즈’, ‘카이콘 2026’ 등에서 최우수 AI 영화상을 잇달아 수상했다.

프랑스의 대표 영화도시 칸에서 열리는 ‘AI 필름 어워즈 인 칸 2026’에도 공식 초청되며 작품성을 인정받았다. 영화 ‘메신저’는 8분5초 분량의 SF 스릴러 단편영화다.

2030년에서 온 메시지를 받은 과학자가 자신이 개발한 AI 기반 소형 모듈 원자로로 인해 발생할 미래의 비극을 알게 되면서 선택의 기로에 놓이는 이야기를 담았다.

기획부터 촬영, 편집, 음악, 후반 작업 등 영화 제작의 전 과정을 100% 생성형 AI로 약 2개월 만에 완성했다. 특히 카메라 모델, 렌즈 스펙, 조명 설계 등 실제 촬영 요소를 프롬프트에 반영하는 ‘시네마틱 프롬프트 엔지니어링’을 적용해 영상 완성도를 높였다.

‘메신저’를 제작한 박동화(사진) AI 디렉터는 LG전자 ‘LG 스타일러 오브제컬렉션: LOVE ME’, 놀유니버스 ‘일본에서 놀 사람을 찾습니다’ 등 주요 광고를 AI로 제작하며 역량을 축적해왔다. 이번 성과는 광고 콘텐츠 제작 경험이 AI 영화 제작으로 확장된 결과다.

박동화 AI 디렉터는 “이 작품은 ‘AI로 무엇을 만들 수 있는가’가 아니라 ‘무엇을 이야기할 것인가’라는 질문에서 출발했다”며 “광고에서 쌓아온 스토리텔링 경험을 바탕으로 보다 긴 호흡의 서사를 완성해보고 싶었고, AI를 통해 이야기를 더 깊이 전달할 수 있는 가능성을 확인한 작업이었다”고 말했다.

앞서 HSAD의 박윤형 AI 디렉터가 만든 AI 영화 ‘기억의 잔영’은 2024년 대한민국 AI 국제영화제(KAIFF)에서 아트&컬처 부문 1위를 수상한 바 있다. 최근에는 LG전자의 ‘LG 스타일러 오브제컬렉션: LOVE ME’ 캠페인을 AI 기반으로 제작해 ‘2026 올해의 광고상’ 애드테크 부문 대상을 수상하기도 했다.

김현일 기자