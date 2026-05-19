[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 스코티 셰플러(미국)의 타이틀 방어로 주목받고 있는 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금1030만 달러)이 21일(현지시간)부터 나흘간 미국 텍사스주 맥키니의 TPC 크레이그 랜치에서 열린다.

이번 대회는 2200만달러(약 322억원)를 투자해 코스 리노베이션을 마친 후 열려 더욱 큰 관심을 모으고 있다. 리노베이션을 총괄한 래니 왓킨스는 “선수들에게 보다 높은 수준의 정교함과 전략적 선택을 요구하는 방향으로 코스를 재설계했으며 새롭게 정비된 그린 주변 구조와 벙커 배치 등은 선수들의 코스 매니지먼트 능력을 더욱 중요하게 만들것으로 예상된다”고 밝혔다.

디펜딩 챔피언인 셰플러는 2년 연속 우승에 도전한다. 텍사스에서 성장한 셰플러에게 더CJ컵은 남다른 의미를 지닌 무대다. 1968년 이후 이 대회에서 타이틀 방어에 성공한 선수는 잭 니클라우스와 톰 왓슨, 이경훈 등 단 3명 뿐이다.

셰플러의 독주를 막기 위한 세계 톱랭커들의 도전도 거세다. 텍사스 출신인 조던 스피스(미국)가 눈길을 끈다. 스피스는 공격적인 플레이와 뛰어난 쇼트게임 능력을 앞세워 언제든 우승 경쟁에 뛰어들 수 있는 선수로 평가받는다.

2023년 US오픈 챔피언인 윈덤 클락(미국) 역시 우승 후보로 손꼽힌다. 폭발적인 장타력과 공격적인 경기 운영이 강점인 클락은 새롭게 리노베이션된 코스에서 강한 존재감을 보여줄 것으로 기대된다.

메이저 5승의 브룩스 켑카(미국)도 PGA 투어 복귀 후 첫 우승을 노린다. 2018년 제주도에서 열린 더CJ컵@나인브릿지에서 우승한 경험이 있는 켑카는 PGA투어에서의 우승에 목말라 있어 셰플러의 강력한 상대로 주목받는다.

한국선수들의 도전 역시 기대를 모은다. 김시우는 이번 시즌 출전한 모든 대회에서 컷 통과에 성공했다. 그리고 준우승 1회, 3위 2회 등 톱10에 6차례나 들었다. 특히 지난 달 RBC 헤리티지에서 3위, 캐딜락 챔피언십에서 공동 4위를 기록하며 상승세를 타고 있다.

임성재 역시 최근 열린 트루이스트 챔피언십에서 공동 5위에 오르며 분위기 반전에 성공했다. 안정적인 경기 운영과 풍부한 경험을 바탕으로 더CJ컵에서 다시 한번 상위권 도약에 나선다.

이경훈은 지난해 허리 부상으로 대회에 출전하지 못했지만 두 번의 우승을 거둔 상징적인 무대에 복귀한다.KPGA 투어를 대표해서는 CJ 소속의 배용준이 출사표를 던졌다. 초청 선수로 참가하는 배용준은 이번 출전을 기회 삼아 PGA 도전의 꿈을 이어 나간다.

그리고 PGA투어 통산 3승의 김주형도 본인의 집 근처에서 펼쳐지는 이번 대회에 좋은 컨디션으로 출전한다. 김주형은 일찌감치 대회장을 찾아 코스 적응 훈련을 마친 상태다.

더CJ컵은 2017년 첫 개최 이후 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 K-푸드와 K-컬처를 글로벌 팬들에게 알리는 플랫폼으로 자리매김해왔다. 지난해에는 PGA 투어로부터 브랜드 정체성과 철학을 효과적으로 구현했다는 평가를 받으며 ‘베스트 타이틀스폰서 상’을 수상하기도 했다.

올해 역시 CJ그룹은 현장에 조성되는 ‘HOUSE OF CJ’를 통해 글로벌 팬들에게 다양한 K-라이프 스타일 경험을 선보일 예정이다. 비비고를 중심으로 운영되는 플레이어스 다이닝은 PGA 투어 선수들 사이에서도 최고 수준의 식음 서비스 중 하나로 평가받고 있으며, CJ올리브영 역시 K-뷰티 체험존과 다양한 참여형 콘텐츠 등도 함께 운영된다.