수분 섭취 관리·응급 처치…현장 맞춤 예방 교육

[헤럴드경제=정찬수 기자] 동아오츠카가 농촌진흥청과 18일 경기 안성시농업기술센터에서 ‘농업인 온열질환 예방요원 발대식’을 진행했다고 밝혔다.

발대식은 영농 현장에서 후배 농업인의 멘토 역할을 수행하는 선도농업인을 ‘온열질환 예방요원’으로 선발·교육해 고령 농업인 등 안전 취약계층에 대한 현장 밀착형 예방 활동을 강화하기 위한 것이다. 선발된 예방요원은 전국 91개 시군 총 728명으로, 약 10만 농가의 온열질환 예방을 지원할 예정이다.

이날 발대식에는 이승돈 농촌진흥청 청장, 이진숙 동아오츠카 마케팅전략실 전무, 시군별 대표 온열질환 예방요원 90여명이 참석했다. 예방요원 대표 2명이 결의문을 낭독했으며 온열질환 예방용품 전달식과 함께 교육이 진행됐다. 동아오츠카는 수분·전해질 섭취의 중요성과 이온음료 역할에 대한 교육을, 대한적십자사는 농촌 안전사고 유형과 응급처치 교육을 맡았다.

박철호 동아오츠카 대표이사 사장은 “고령 농업인은 폭염 속 장시간 야외 작업으로 온열질환에 특히 취약하다”며 “농업인이 온열질환으로부터 안전한 환경에서 일할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.