우주항공청 주관 기념식 맞춰 산업·인재·문화 프로그램 가동 창업 IR·국제컨퍼런스 등 잇따라

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 국가기념일인 ‘제2회 우주항공의 날’과 ‘우주항공 주간’을 맞아 도내 전역에서 정책·산업·문화를 아우르는 연계 행사를 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 오는 27일 우주항공청 개청일을 기념해 제정된 국가기념일 취지를 확산하고 경남의 우주경제 도약 기반을 다지기 위해 마련됐다.

도는 우주항공 주간(23~29일) 동안 유공자 포상, 투자유치 설명회, 인재 양성, 문화체험 등 다양한 프로그램을 집중 가동한다. ‘제2회 우주항공의 날 기념식’은 27일 오전 10시 30분 사천 우주항공청 청사에서 우주항공청 주관으로 열린다. 우주항공청은 주요 인사 초청 절차를 진행 중이며, 경남도에서는 김명주 경제부지사가 참석해 연계 협력을 다질 예정이다. 이와 연계해 우주항공청 일원에서는 ‘우주항공 전시체험관’이 운영된다.

올해 신설된 ‘우주항공산업 발전 유공자 포상’은 산업 경쟁력 강화에 기여한 민간인 10명에게 도지사 표창을 별도의 대면 전수식 없이 개별 전달될 예정이다.

산업·학술 행사도 잇따른다. 27일에는 지역 유망기업이 참여하는 ‘우주항공 창업버스 투자유치 설명회(IR)’가 온라인 비대면 방식으로 개최된다. 이어 28일부터 이틀간 경상국립대학교에서 ‘제7회 항공핵심기술 국제컨퍼런스(ICACT 2026)’가 열려 최신 기술 동향을 공유하며 27일 경남과학고에서는 전문가 특강이 진행된다.

도민 체험 행사로는 거창 월성우주창의과학관의 우주인 체험(24~25일), 김해천문대 야외 천체관측회(23일) 등이 열리며 사천시도 청소년 KAI 견학 등 다양한 행사를 연계 운영한다.