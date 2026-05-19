“로봇·데이터센터·태양광 등 첨단산업 전진 기지로 거듭날 것” 정부, 부지·세제·연구개발·인허가 등 종합지원계획안 마련

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 19일 “(현대차 새만금) 프로젝트는 반드시 성공해야 하는 프로젝트”라고 말했다.

김 총리는 이날 전북 군산 새만금개발청에서 열린 새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF) 3차 회의에서 “수도권 집중, 지역 소멸이라는 위기 상황 속에서 단순한 기업 투자를 넘어 지역에 희망을 놓고, 새로운 성장과 일자리를 만들고, 국가 균형 발전을 선도하는 모범사례, 선도사례를 만들어 나가야 한다”며 이같이 강조했다.

그러면서 “정부는 부지 제공, 세제 지원, 규제 개선, 연구개발(R&D) 및 실증, 정주 여건 개선, 전력과 용수 등 기반 시설, 인허가 신속 처리 등 각종 정책 지원을 담아 종합 지원 계획안을 마련했다”고 소개했다.

이어 “정부와 기업의 협력으로 머지않아 새만금은 로봇, 데이터센터, 수소, 태양광 등 첨단 산업의 전진 기지이자 새로운 미래로 전진하기 위한 전략적 거점으로 거듭날 것”이라고 기대했다.

또 “기업이 투자 결정을 내리고 실행하는 과정에 가장 중요한 것은 예측 가능성과 속도”라며 “각 부처는 관련 법령 개정 및 후속 절차를 속도감 있게 추진하고 애로 사항을 선제적으로 해결해 기업이 실제로 체감할 수 있도록 지원해 나가야 할 것”이라고 주문했다.

그러면서 참석자들에게 “오늘 회의가 새만금의 새로운 도약을 넘어 대한민국 균형 발전의 새로운 성공 모델을 만드는 출발점이 되도록 만들겠다는 결의”를 함께 나누자고 덧붙였다.

김 총리는 현대차그룹을 향해서도 “계획된 투자가 차질 없이 이행될 수 있도록 지역과 상생하는 마음으로 성실하게 추진해 주시기를 부탁드린다”고 거듭 당부했다.