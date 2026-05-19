우븐·소로나·면폴리 등 소재별 특성 살려

[헤럴드경제=정찬수 기자] 프로-스펙스가 여름 시즌을 앞두고 데일리 반팔 티셔츠 3종을 출시했다고 19일 밝혔다.

신제품은 ‘유니 라이트웨이트 우븐 반팔티셔츠’·‘유니 베이직 반팔 로고티셔츠’·‘유니 에센셜 반팔 티셔츠’로 구성했다. 각 제품은 우븐·소로나 원사·면폴리 혼방 등 서로 다른 소재를 적용했다. 출근부터 주말 나들이, 가벼운 야외 활동까지 다양한 상황에서 착용할 수 있다.

‘유니 라이트웨이트 우븐 반팔티셔츠’는 쿨터치 기능을 더한 우븐 소재에 릴렉스드 핏을 적용했다. 소매단과 밑단을 봉제선 없이 마감해 피부 자극을 줄이고 활동성을 살렸다.

‘유니 베이직 반팔 로고티셔츠’는 친환경 섬유인 소로나 원사를 활용했다. 정사이즈 핏과 베이직 실루엣으로 단독 착용과 이너로 모두 활용할 수 있다.

‘유니 에센셜 반팔 티셔츠’는 면·폴리 혼방 소재에 쿨터치 기능을 적용했다. 여유 있는 릴렉스드 핏으로 데일리 웨어는 물론 가벼운 야외 활동까지 폭넓게 활용하기 좋다.

프로-스펙스 관계자는 “앞으로도 소비자의 라이프스타일에 맞춰 편안하게 입을 수 있는 데일리 웨어를 계속 선보일 것”이라고 말했다.