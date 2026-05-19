“부동산 정책 관련 인사라인 전면 교체” 촉구 “국민 삶을 위해서라면 창피할 것 어디 있나”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 19일 이재명 대통령을 향해 “부동산 정책만큼은 탈민주당 하라”고 촉구했다. 오 후보는 자신의 페이스북에 ‘현실화된 부동산 삼중참사, 대통령은 사과하고 이제 결단하십시오’라는 글을 올려 “원점에서 다시 전문가, 야당을 포함하여 부동산 정책을 새롭게 수립하하라. 민주당식 정치공학 논리를 전면 배제하라”며 이같이 썼다.

그는 “부동산 정책 관련 인사 라인을 전면 교체하라”며 “인적 쇄신이 정책 전환의 첫걸음이다. 김용범 정책실장과 (김윤덕)국토부 장관을 즉각 경질하라”고 말했다. 또 “대통령은 국민 앞에서 사과하라”며 “그리고 확실한 민간 공급 활성화 의지를 국민 앞에서 천명하여 시장 불안을 잠재울 수 있도록 하라”고 말했다.

오 후보는 “정책은 성공할 수도 있고 실패할 수도 있다. 실패를 겸허히 받아들이고 노선을 수정하는 것도 국정과 행정의 한 과정”이라며 “국민을 위한다면 못 할 것이 무엇이 있겠나. 국민 삶을 위해서라면 창피할 것이 어디 있겠나”고 했다.

그는 “상대적으로 이재명 정부 정책에 친화적이던 오피니언 리더와 전문가들도 현실 앞에서는 냉정할 수밖에 없다”며 “한마디로 이재명 정부 부동산 정책은 ‘실패’로 판명되고 있다”고 지적했다. 이어 “이른바 ‘트리플 급등’이다. 국민의 입장에서는 혹독한 ‘삼중참사’”라며 “매매·전세·월세, 무엇 하나 오르지 않는 게 없다”고 꼬집었다. 그러면서 “ 확실한 공급 의지와 민간 공급 활성화 대책이 담보되지 않은 상태에서 먼저 수요부터 틀어막는 ‘미봉책’이 가져온 필연적 결과”라고 강조했다.

오 후보는 “초반에는 강남·용산 등 일부 지역에서 ‘찔끔’ 매매가 하락이 포착돼 마치 정부 정책이 성공한 것처럼 착시를 일으켰다”며 “전세 물량이 증발하고 전월세 가격이 폭등하면, 전반적인 주택 가격을 밀어 올릴 수밖에 없는 시장 구조는 그대로”라고 설명했다. 이어 “그래서 저는 ‘결국 오래가지 못할 것’이라는 전망을 담담하게 말씀드릴 수밖에 없었다”고 말했다. 그는 “지난 1~4월, 일시적 충격파로 끌어낸 급매물 944채를 외국인이 매수했다는 보도도 나왔다”며 “ 우리 국민이 대출·실거주 규제로 기회를 놓친 틈을 타고, 외국인들이 대거 알짜매물을 ‘줍줍’한 것이다. 국민은 허탈하고 힘이 빠진다”고 했다.