인테리어 전문기업 ‘한샘’ 협업

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산 건설부문은 홈플랫폼 홈닉이 입주예정자를 위해 인테리어 스타일링 서비스를 추가했다고 19일 밝혔다. 주거 서비스 영역을 아파트 입주 전 단계까지 확장한다는 방침이다.

삼성물산에 따르면 ‘홈닉’은 인테리어 전문기업 한샘과 협업해 평면에 최적화된 인테리어 스타일링을 제안하는 ‘홈스타일’ 서비스를 선보인다. 홈닉이 도입되는 신축 단지 입주 예정자는 평형별 인테리어 콘셉트를 3차원(3D)으로 미리 확인하고 쇼룸 상담 예약을 통해 구매까지 이어지는 원스톱 서비스를 이용할 수 있다.

‘홈스타일’ 서비스는 오는 8월 입주 예정인 ‘반포 래미안 트리니원’ 단지에 처음 적용된다. 홈닉을 통해 인테리어 콘셉트를 확인하고 지정 매장에서 상담 예약 후 구매 계약시 최대 8%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 지정 매장으로는 한샘 플래그십 논현, 한샘 아이파크몰 용산점 등이 있다.

또한 입주 서비스 플랫폼 ‘헬로입주’와 협업해 입주 청소·부분 시공 등 입주 과정에서 필요한 서비스를 홈닉 내에서 간편하게 비교·신청할 수 있다. ‘헬로입주’는 1300만 건의 시공 경험을 보유한 국내 유일의 입주 서비스 플랫폼으로 입주 이후에도 홈닉에서 계속 홈케어 서비스를 이용할 수 있어 고객 편의성이 크게 향상될 전망이다.

삼성물산 홈플랫폼 ‘홈닉’은 지난 4월 인공지능(AI) 세금 솔루션 전문기업 ‘택스아이’와 제휴를 통해 입주 전 취득세·보유세 시뮬레이션은 물론 입주 이후 부동산 환급 예상액 예측, 양도세 및 상속세 계산, 절세 솔루션을 제공하고 있다. 택스아이는 자체 개발한 세금 특화 AI 알고리즘으로 930만개 사례를 분석해 다양한 세금 유형을 판단하고 근거를 제시한다. 복잡한 세법으로 적용받지 못한 감면 등을 실시간 판별하는 기술 특허도 보유했다.

삼성물산은 이번 서비스 확장을 통해 홈닉을 단순한 아파트 생활 편의 플랫폼을 넘어 ‘아파트 라이프케어 솔루션’으로 자리매김한다는 전략이다. 아파트 계약 단계에서부터 입주, 거주까지 전 과정을 아우르는 통합 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다. 향후 금융사 자산관리(WM) 서비스도 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.