상생형 스마트공장 구축 지원사업 누적 632건 지원…AI 트랙에 20억원 출연 철강 거래사 금융지원 1조원 규모 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코가 국내 중소기업의 제조 경쟁력 강화를 위해 스마트공장 구축 지원사업을 확대하고 제조 인공지능(AI) 전환을 지원한다.

포스코는 오는 20일부터 중소벤처기업부와 함께 추진하는 ‘대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업’ 참여기업을 모집한다고 19일 밝혔다. 이 사업은 중소·중견기업 제조 현장의 자동화와 디지털 전환(DX)을 지원하는 프로그램이다. 포스코는 2019년부터 현재까지 총 120억원 규모의 상생협력기금을 출연해 스마트공장 632건 구축을 지원했다.

포스코는 단순 자금 지원을 넘어 현장 밀착형 컨설팅에 강점을 두고 있다고 설명했다. 25년 이상 경력과 노하우를 갖춘 포스코 사내 전문조직 ‘동반성장지원단’이 스마트공장 도입 계획 수립부터 시스템 구축, 현장 문화 정착까지 전 과정을 지원한다. 이를 통해 참여 기업들은 스마트 기술 도입 과정에서 시행착오를 줄이고 생산 체질을 개선할 수 있다.

실제 지난해 사업에 참여한 비철금속 설비업체 세일정기는 전사적자원관리(ERP)와 생산관리시스템(MES) 고도화를 통해 제조 리드타임을 5일 단축하고 완제품 불량률을 기존 대비 0.69%포인트 낮췄다. 이병주 세일정기 대표는 “스마트공장 도입으로 생산 효율성과 품질 안정성을 동시에 확보했다”며 “기업 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 됐다”고 말했다.

선박부품 제조업체 대천은 ICT 연계형 창고관리 자동화 시스템을 도입해 제품 출하 시간을 23% 줄이고 물류비용 절감 효과를 거뒀다. 박성호 대천 상무는 “포스코의 세심한 컨설팅 덕분에 수작업 중심의 생산·물류 프로세스를 자동화하는 데 성공했다”며 “확보한 노하우를 기반으로 글로벌 제조기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

포스코는 올해도 20억원의 기금을 출연해 사업을 이어간다. 특히 올해는 범국가적 AI 전환(AX) 흐름에 맞춰 ‘AI 트랙’을 새롭게 도입했다. AI 트랙은 기존 스마트공장 구축을 넘어 AI 기술을 제조 현장에 접목하는 고도화 프로그램이다. 포스코는 스마트공장 구축부터 AI 적용까지 기업별 수준과 상황에 맞춘 지원 체계를 운영할 계획이다.

아울러 중소·중견 철강 거래사를 위한 금융 지원도 확대했다. 기존 저리대출펀드와 철강 ESG(환경·사회·지배구조) 상생펀드에 더해 올해 1월부터 한국무역보험공사, IBK기업은행과 함께 4000억원 규모의 ‘철강 공급망 안정화 기금’을 추가 운영하고 있다. 이에 따라 포스코의 철강 거래사 대상 금융 지원 규모는 총 1조원 수준으로 확대됐다.

포스코 관계자는 “중소 제조기업의 스마트공장 구축 지원과 철강 거래사 대상 금융 지원 등 다양한 동반성장 활동을 통해 국내 중소기업의 실질적 성장을 지원하고 있다”며 “앞으로도 대·중소기업 간 상생 협력을 강화해 국내 산업 경쟁력 제고에 기여할 것”이라고 말했다.