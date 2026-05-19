PV파워, NASU 등과 착공식 진행 1.5GW 규모 LNG 발전소 등 건설 계획 사업 성사 위해 최태원 회장 직접 나서 추형욱 대표 “전력난 해소 및 첨단산업 생태계 초석”

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션이 베트남 국영 발전사들과 손잡고 3조원 이상을 투자, 현지에 대형 액화천연가스(LNG) 인프라 건설에 나선다.

SK이노베이션은 18일 베트남 응에안성 떤마이 지역에서 뀐랍 LNG 프로젝트 실행 발표 및 기술 인프라 착공식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 프로젝트는 SK이노베이션과 베트남 국영 발전사 PV 파워, 현지 파트너 NASU(베트남 TH그룹 산하)와 결성한 컨소시엄이 진행했다. 이날 행사에는 추형욱 SK이노베이션 대표이사를 비롯해 베트남 중앙정부 고위급 인사, 컨소시엄 측 주요 인사를 포함해 총 300여명이 참석했다.

뀐랍 LNG 프로젝트는 베트남 하노이에서 남쪽으로 약 220㎞ 떨어진 응에안성 뀐랍 지구에 1.5GW(기가와트) 규모의 LNG 복합화력발전소와 LNG 터미널 등을 건설하는 대형 에너지 사업이다. 총 사업비는 약 23억달러(약 3조3000억원)이다. 2030년 12월 상업 운전 개시를 목표로 하고 있다.

이번 사업은 SK그룹이 베트남 정부에 제안한 미래 산업 생태계 모델인 특화 에너지-산업 클러스터(SEIC)가 실현되는 사례라는 점에서 의미가 크다. 발전소에서 생산된 전력을 인근 첨단 산업 단지에 공급하고, 인공지능(AI) 데이터센터 등을 구축하는 이른바 한국형 AI 풀스택 밸류체인을 적용하는 것이 핵심이다.

이번 프로젝트를 성사시키기 위해 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 최고 경영진들은 현지 최고 지도부와 수차례 면담했다. 최 회장은 직접 SEIC 모델의 방향성을 제안했다. 그러면서 베트남 국가혁신센터(NIC) 지원을 통해 현지 첨단 산업 육성에 이바지하는 등 이번 사업 수주의 결정적 토대를 마련했다.

뀐랍 LNG 프로젝트는 현지 전력난 해소와 첨단 산업 생태계 조성의 초석이 될 전망이다. SK이노베이션은 뀐랍 사업을 발판 삼아 베트남 내 대규모 발전 역량을 보유한 전기사업자로 도약한다는 계획이다. 나아가 현지 정부 및 파트너사와의 지속적인 협력을 바탕으로 LNG와 에너지저장장치(ESS), 재생에너지, 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 솔루션을 결합해 글로벌 전기사업자로 성장해 나갈 방침이다.

추형욱 SK이노베이션 대표이사는 축사를 통해 “이번 기반 시설 착공은 베트남의 전력난 해소와 첨단 산업 생태계 조성의 초석이자, 뀐랍 프로젝트의 성공적인 완수를 위한 역사적인 첫걸음”이라고 강조했다. 이어 “베트남 국가 에너지 안보의 핵심 기지가 될 이번 프로젝트가 2030년 상업 운전이라는 목표를 달성할 수 있도록 PV 파워, NASU 등 파트너사들과 긴밀히 협력하겠다”고 덧붙였다.

보 쫑 하이 응에안성 인민위원장은 기념사에서 “이번 프로젝트는 응에안성 정부뿐 아니라 베트남 정부의 에너지 전략에 중요한 프로젝트”라며 “중앙정부가 제시한 상업운전 시기를 맞출 수 있도록 지방정부도 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.