[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 부정선거 의혹을 제기하고 법무부 차원의 조사를 지시했다.

메릴랜드주의 예비선거 우편투표 용지 발송 건에 대해 불법적인 일이 발견됐다는 게 골자다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “메릴랜드주에서 불법 우편투표 용지 50만장을 발송했다가 적발됐다”며 이같이 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

폭스뉴스 보도에 따르면 메릴랜드주에서는 지난 주말 우편투표 용지를 신청한 40만명 유권자 중 일부가 자신이 등록한 정당과 다른 정당의 예비선거 투표용지를 받은 것으로 파악됐다고 연합뉴스는 덧붙였다.

예비선거는 오는 11월 중간선거에 나설 공화·민주 양당 후보를 각각 선출하는 과정이다.

트럼프 대통령은 “처음 보낸 50만장이 어떻게 처리되고 있는지는 아무도 모른다”고 했다.

이와 관련, 투표용지를 보낸 용역업체는 잘못 보내진 투표용지를 파기할 것을 권고했지만 공화당 진영에선 부정 투표나 중복 투표 가능성 등 선거 투명성에 우려를 제기 중이다.

트럼프 대통령은 “이 투표용지 중 상당수가 민주당 지지자들에게 배달된 만큼, 메릴랜드주에서 출마하는 공화당 후보들은 승산이 없게 됐다”고 주장, 이번 사태 책임을 민주당 소속 웨스 무어 메릴랜드 주지사에게 돌리며 “그는 민주당 승리를 보장하기 위해 이런 일이 일어나게 방치했다”고도 했다.

트럼프 대통령은 “이런 일은 분명 수년간 계속됐을 것으로 확신한다”며 “법무장관과 법무부에 이 상황에 대해 즉각적인 조사를 요청할 것”이라고 덧붙였다.

중간선거 가까워질수록 깊어지는 ‘고민’

한편 트럼프 대통령은 이와 별개로 중간선거에 가까워질수록 고민이 깊어지는 모습이다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 걸프국으로부터의 보류 요청이 있었다며 19일로 잡혔던 이란 공격을 하지 말라고 군에게 지시했다고 밝히기도 했다.

협상이 진지하게 이뤄지고 있으며, 합의 또한 이뤄질 것이라는 게 걸프국 의견이었다고 했다.

트럼프 대통령은 다만 수용가능한 합의가 도출되지 않는다면 즉각 전면적으로 대규모 공격을 할 수 있도록 미군에 준비 태세를 갖추라고 지시했다고도 했다.

트럼프 대통령으로도 급격한 확전은 부담이었을 것으로 보인다.

12주차에 접어든 이란 사태 여파로 트럼프 대통령에게 유가 상승의 압박이 점점 커지는 게 사실이지만, 확전으로 이란을 굴복시킨다는 장담을 하기 어렵다는 점이 크게 작용했을 것으로 여겨진다.

확전으로 국제유가가 더 큰 폭으로 오른다면, 이란 사태에 대한 국민 여론이 더 악화할 수 있다는 점이 트럼프 대통령에게 부담이었을 것으로 예상된다.

중간선거에 앞서 트럼프 대통령의 당 장악력을 시험하는 경선이 줄줄이 이어지고 있다. 이런 가운데 이란전쟁 확전은 자칫 공화당 내부 반대파들과 야당인 민주당에 힘을 실어주는 영향도 줄 수 있다.