제조DX컨설팅팀, 현장 과제 발굴부터 실행까지 지원 그룹 경험, 데이터 수집·분석 및 자율 제조 구축 등 기반

[헤럴드경제=고재우 기자] 코오롱베니트가 제조 인공지능 전환(AX) 지원에 박차를 가한다. 이를 위해 그룹 내 컨설팅 전담 조직을 신설하고, 제조 AX 및 디지털 전환(DX)에 본격적으로 나선다.

코오롱베니트는 제조업 고객의 디지털 전환과 AI 전환을 전담 지원하는 ‘제조DX컨설팅팀’을 신설한다고 19일 밝혔다.

제조DX컨설팅팀은 제조 현장의 문제를 진단하고, 시스템 구축과 운영 고도화까지 연결하는 전담 조직이다. 이를 통해 기존 구축·운영 중심의 사업 영역을 컨설팅 단계까지 확장한다. 나아가 고객 제조 현장의 문제 정의부터 실행까지 지원하는 제조 DX·AX 전 주기 사업 체계를 강화한다.

우선 고객의 생산 공정, 설비 운영, 품질 관리, 에너지 사용 환경 등 개선 과제를 도출한다. 이후 데이터 수집·분석 체계 설계, 공정 개선 방안 수립, 시스템 구축, 운영 안정화까지 제조 현장의 성과 창출을 지원한다. 단순한 설루션 도입이나 일회성 컨설팅을 넘어, 현장 데이터에 기반해 적용과 고도화까지 이어가는 게 특징이다.

코오롱베니트는 데이터·AI 기반 제조DX 역량을 지속적으로 축적하고 있다. 공정 전반에서 발생하는 데이터를 수집·분석해 이상 징후를 조기에 감지하고, 품질 안정화와 공정 최적화를 지원하는 제조 AI 적용 범위를 단계적으로 확대하고 있다. 앞으로는 제조 현장의 자동화·지능화 수준을 높이고, 자율 제조 공정 구현을 위한 AX 사업 적용 범위도 확대해 나갈 계획이다.

코오롱베니트는 그룹 내 제조 현장에서 선 검증을 진행한 바 있다. 지난 3년간 코오롱인더스트리, 코오롱생명과학, 코오롱제약 등 그룹 제조 계열사를 대상으로, 제조 데이터 수집·분석, 설비 모니터링, 공정 개선, 품질 안정화 등 현장 중심의 DX 과제를 수행해 왔다. 제조DX컨설팅팀 신설을 통해 코오롱베니트는 맞춤형 컨설팅 역량 갖출 계획이다.

코오롱베니트 관계자는 “제조 AX의 성패는 AI 기술 자체보다 현장의 문제를 얼마나 정확히 정의하고, 실제 운영 데이터와 연결해 개선 과제로 실행하느냐에 달려 있다”며 “제조DX컨설팅팀은 고객 제조 현장의 공정·설비·품질 데이터를 기반으로 과제를 발굴하고, 시스템 구축과 운영 고도화까지 이어지는 실행 중심 컨설팅을 제공할 것”이라고 말했다.