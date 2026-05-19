3040 자산형성 수요 중심으로 성장 모바일 중심 연금 관리 기능 인기

[헤럴드경제=김지윤 기자] 카카오페이증권은 2024년 11월 출시한 연금저축 계좌 수가 지난 4일 기준 50만개를 돌파했다고 19일 밝혔다. 특히 30만 계좌 돌파 이후에도 일평균 1000개 이상의 신규 계좌가 개설되는 등 꾸준히 인기를 끌었다. 지난해 11월 출시한 개인종합자산관리계좌(ISA)도 이달 들어 30만 계좌를 넘어섰다.

연금저축 가입자 구성을 보면 30~40대 중심의 자산형성 수요가 두드러졌다. 연령대별 비중은 40대가 33.72%로 가장 높았고, 이어 30대 25.75%, 50대 22.72%, 20대 이하 11.72%, 60대 이상 6.06% 순이었다.

전체 가입자 평균 연령은 43세로 집계됐다. 젊은 층의 조기 가입 경향도 확인됐다. 20대와 30대 가입자의 첫 가입 평균 연령은 각각 25.05세, 33.97세였다. 이는 모바일 환경에 익숙한 세대가 노후 준비를 비교적 이른 시점에 시작하고 있는 것으로 풀이된다.

투자 행태에서는 장기 운용에 적합한 패턴이 관찰됐다. 보유 상품은 계좌당 평균 1.2개로, 가장 많이 담은 상위 10개 종목은 S&P500, 나스닥 100, 코스피 200 등이다.

연금저축에서 시작해 다른 금융상품으로 거래를 넓혀가는 흐름도 나타났다. 연금저축 가입자 중 ISA계좌를 함께 개설한 사용자는 약 12만명으로 전체의 24%였다.

주식계좌까지 포함하면 추가 계좌를 개설한 사용자는 약 15만명으로, 전체 연금저축 가입자의 28% 수준이었다. 연금저축이 첫 투자 접점이 된 뒤 ISA와 주식 거래로 이어진 셈이다.

카카오페이증권은 모바일 중심의 연금 관리 기능이 계좌 성장에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 사용자는 다른 금융기관의 연금을 카카오페이증권으로 이전하거나, 만기 해지된 ISA 자금을 연금저축으로 옮기는 절차를 모바일에서 처리할 수 있다.

신호철 카카오페이증권 대표는 “출시 후 짧은 기간에 연금저축 계좌 50만개, ISA 30만개가 모인 것은 모바일에서 노후와 절세를 함께 관리하려는 수요가 그만큼 크다는 의미”라며 “한 상품에서 시작된 거래가 다른 상품으로 확장되는 흐름이 확인되고 있는 만큼, 생애주기 전반의 자산형성을 모바일에서 완결할 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

카카오페이증권의 예탁 자산은 빠르게 늘고 있다. 지난달 17일 기준 15조원을 돌파했다. 지난 1월 10조원을 넘어선 이후 약 3개월 만에 달성한 성과다. 카카오페이증권은 상품 경쟁력을 강화해 올해 안에 예탁자산 20조원을 달성한다는 목표다.