- 한약 처방‘곽정탕가미’, 과민성대장증후군 증상 2배 개선 효과 입증

[헤럴드경제=구본혁 기자] 하루에도 몇 번씩이나 나오는 설사로 고통받는 과민성대장증후군. 대표 한약 처방으로 치료효과를 높일 수 있다는 연구결과가 나왔다.

한국한의학연구원 김형준, 최유진 박사, 경희대학교 김진성, 하나연 교수 공동연구팀은 과민대장증후군(Irritable Bowel Syndrome, IBS) 환자에게 많이 처방되는 한약 중 하나인 곽정탕가미가 설사형 과민대장증후군 환자의 증상을 크게 개선한다는 임상적 근거를 제시했다.

곽정탕가미(藿正湯加味)는 한의학에서 위장관 질환 치료에 널리 쓰이는 기본 처방인 ‘곽향정기산(藿香正氣散)’을 바탕으로, 환자의 증상에 맞춰 약재를 추가(가미)하여 효능을 극대화한 한약 처방을 말한다.

과민성대장증후군은 만성적으로 아랫배가 불편한 증상과 함께 변비 또는 설사가 지속되거나 변비와 설사가 며칠 간격으로 번갈아 나타나는 경우를 말한다. 술을 많이 마시거나 신체 균형이 무너지는 연말연시에 특히 직장인들이 많이 걸리는 질환이다. 특히 설사형 환자는 돌발적인 통증과 변의로 대인기피 등 심리적 위축을 겪기 쉬우나, 기존 약물 치료는 증상 완화가 일시적이거나 부작용 우려가 있어 안전한 치료 대안에 대한 요구가 높았다.

연구팀은 전통적으로 장 운동을 조절하고 설사 억제에 탁월하다고 알려진 ‘곽정탕가미’의 현대적 효능을 검증하기 위해 엄격한 임상시험을 설계했다.

연구팀은 진단 표준인 ‘로마 기준 IV(Rome IV)’를 충족하는 설사형 과민대장증후군 성인 환자 60명을 대상으로 무작위 이중맹검 위약대조 임상시험을 시행했다.

참가자는 곽정탕가미 과립 또는 위약을 1일 3회, 4주간 복용하도록 무작위 배정됐다.

시험 결과, 곽정탕가미를 복용한 환자군은 위약(가짜 약) 복용군보다 치료 반응률이 2배 이상 높은 것으로 나타났다.

정탕가미군의 전반적 증상 개선율은 55.2%에 달해, 위약군의 26.7%를 크게 상회하며 통계적으로 유의미한 효과를 입증했다.

특히 이번 연구에서 설정한 ‘증상 개선’의 기준은 까다로웠다.

단순히 통증이 줄어든 것을 넘어, 심한 복통이 30% 이상 감소하고 변의 형태가 정상 범위로 돌아오는 상태를 전체 치료 기간의 절반 이상 유지해야만 효과가 있는 것으로 판정했다.

또한 4주간의 복용기간에 약물과 관련된 부작용이나 이상 반응은 단 한 건도 발생하지 않아, 장기적인 치료가 필요한 과민대장증후군 환자들이 안심하고 복용할 수 있는 근거를 마련했다.

김형준 박사는 “기존 치료로 충분한 증상 조절이 어려운 설사형 과민성대장증후군 환자, 특히 복통이 주된 환자군에서 곽정탕가미가 유효한 보완 치료 선택지가 될 수 있을 것”이라며 “이를 기반으로 난치성 질환에 대응할 신규 한약 조합을 AI 기술로 발굴한 상태”라고 밝혔다.

이번 연구결과는 통합 및 보완의학 분야 국제학술지 ‘Integrative Medicine Research’에 4월 게재됐다.