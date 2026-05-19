[헤럴드경제=함영훈 기자] 강릉시가 여름 한철 감자가 아닌, 사계절 감자 생산체계 구축에 나섰다.

강릉시는 지역 감자 산업 경쟁력 강화를 위해 19일 농업기술센터 실증시험포 및 시범농가 포장에서 ‘기술보급 블렌딩 협력모델 시범 현장 컨설팅’을 실시했다.

이번 현장 컨설팅은 대학, 연구기관, 감자명인 등으로 구성된 산학연 컨설턴트가 농업인 포장을 방문해 현장 애로사항를 청취하고 해결방안을 제시하는 방식으로 진행돼 농업인의 만족도를 높이는 성과를 거두었다고 강릉시는 전했다.

농업기술센터와 시범농가가 각각 조성한 시범포장을 방문해 봄감자 싹틔우기를 통한 품종별·기간별 포장 싹 출현율 및 초기 생육 비교 분석, 가을 감자용 씨감자의 생산 점검과 생리장해·병해·해충별 피해진단 및 대응 방안 등을 농가별·포장별 맞춤형으로 현장 컨설팅을 추진했다.

김경숙 기술보급과장은 “이번 현장컨설팅을 시작으로 강릉 감자 산업의 경쟁력을 더욱 강화해 경쟁력을 높이고, 안정적인 사계절 생산체계를 구축해 농가 소득 증대에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.