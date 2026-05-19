美 30년 고정 모기지 금리 6.49%…연준 금리인하 이전 수준 회귀 국제유가·인플레 우려에 채권 투매 확산…장기금리 상승 압박

[헤럴드경제=정목희 기자] 미·이란 전쟁 여파로 인플레이션 우려가 커지면서 채권 금리가 급등하고, 이에 따라 미국의 주택담보대출 금리도 가파르게 상승하고 있다. 이미 거래 부진을 겪고 있는 미국 주택시장에 추가 부담으로 작용할 것이란 우려가 나온다.

18일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)이 인용한 금리정보업체 뱅크레이트에 따르면 이날 기준 미국의 30년 만기 고정금리 주택담보대출 평균 금리는 6.49%로, 일주일 전보다 0.04%포인트 상승했다.

이는 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 3차례 연속 기준금리 인하를 시작했던 지난해 9월과 비슷한 수준이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 11월 중간선거를 앞두고 주택담보대출 금리 인하를 유도하기 위해 노력해왔다. 미국의 주택담보대출 금리는 연준의 금리 인하 기대와 함께 트럼프 대통령이 대규모 주택저당증권(MBS) 매입 방침을 밝히면서 올해 초까지 하락세를 이어왔다.

하지만 미·이란 전쟁 이후 국제유가가 급등하고 인플레이션 우려가 재확산하면서 주택담보대출 금리도 다시 상승 흐름으로 돌아섰다.

특히 지난주 글로벌 주요 선진국에서 확산한 장기국채 투매 현상은 주택담보대출 금리 상승을 더욱 자극하는 요인이 될 것으로 보인다. 국채 가격과 국채 금리는 반대로 움직이기 때문이다.

영국에서는 인플레이션 및 재정 건전성 우려 속에 키어 스타머 영국 총리의 거취를 둘러싸고 정치적 불확실성이 커진 게 국채 투매를 촉발했다.

일본도 물가 상승률이 예상을 웃돌면서 10년 만기 국채 금리가 1997년 이후 29년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다.

미국에서도 30년물 국채 금리가 지난 15일 5.1% 위로 올라 2007년 7월 이후 19년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

시장 전문가들은 이 같은 국채 금리 상승 흐름이 아직 끝나지 않았다는 진단을 내놓는다.

JP모건자산운용의 킴 크로포드 글로벌 금리 포트폴리오 매니저는 블룸버그TV에 “이란 전쟁이 채권 수익률의 바닥을 구조적으로 끌어올렸다”며 “아직 인플레이션이 정점에 달했다고 확신할 수 없는 상황”이라고 진단했다.

주택담보대출 금리 상승은 이미 거래량 부진을 겪고 있는 미국 주택시장에 추가로 부담을 지울 전망이다.

전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 지난 4월 미국의 기존주택 판매는 402만건(계절조정 연율 환산 기준)으로, 봄 성수기에 접어들었음에도 불구하고 9개월 만에 최저 수준이었던 3월 대비 0.2% 증가하는 데 그쳤다.