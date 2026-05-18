[헤럴드경제=문영규 기자] 제79회 칸 국제영화제의 심사위원장인 박찬욱 감독이 프랑스 정부로부터 최고 등급 문화예술 공로 훈장을 받은 가운데 최휘영 문화체육부장관이 축하와 함께 감사 인사를 전했다.

최 장관은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “한국 영화의 위상을 세계에 다시 한 번 증명한, 멋지고 뜻깊은 쾌거”라며 “감사와 축하의마음을 담아 축전을 보내드렸다”고 전했다.

축전에서 최 장관은 “이번 수훈은 대한민국 영화계의 세계적 위상을 확고히 증명하고 우리 문화예술계의 자긍심을 드높이는 계기가 됐다”며 “감독님께서 꽃피운 독보적 작품 세계는 전 세계 창작자들의 영감의 원천이 되고 있다”고 했다.

그는 “세계를 매료시킨 예술적 성취와 대한민국 영화사의 새 지평을 열어온 도전 정신에 깊은 찬사를 보낸다”며 “올해 대한민국과 프랑스의 수교 140주년을 맞아 양국의 문화적 연대를 공고히 하는 가교가 되어 주시기를 바란다”는 희망을 밝혔다.

박찬욱 감독의 코망되르 수훈은 김정옥 전 한국문화예술진흥원장, 지휘자 정명훈, 소프라노 조수미에 이어 한국인으로는 네 번째다.

박 감독은 지난 2004년 영화 ‘올드보이’로 칸 영화제 심사위원 대상을 수상했고 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 수상했다.

그는 이번 칸 영화제 경쟁 부문 심사위원장으로 위촉됐으며 한국인이 위원장을 맡은 건 이번이 처음이다.

그는 프랑스 칸에서 카트린 페가르 프랑스 문화 장관에게 코망되르 훈장을 수여받고 “내가 프랑스로부터 많은 영향을 받은 것만큼, 또 지금도 받는 것만큼 나 자신이 프랑스의 젊은 감독들에게 어떤 영향을 조금이라도 주고 있는 것 같아서 너무나 감동적이고 뿌듯하다”는 소감을 전했다.

그는 줄리아 뒤비비에감독의 ‘나의 청춘 마리안느’를 언급하며 “어렸을 때 가장 큰 영향을 받은 영화는 프랑스 영화였다”면서 “내게 남은 마지막 소원은 언젠가 프랑스에서 프랑스 배우들과 함께 영화를 찍어보는 것”이라는 소망을 밝히기도 했다.