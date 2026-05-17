[헤럴드경제=채상우 기자] 박찬욱 영화감독이 프랑스 최고 등급 문화예술공로훈장인 ‘코망되르’(Commandeur)를 수훈했다.

17일(현지 시간) AFP통신 등에 따르면 박찬욱 감독은 이날 오전 프랑스 칸에서 프랑스 정부의 문화예술공로훈장 코망되르를 받았다.

코망되르를 받은 한국인은 2002년 김정옥 당시 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 지난해 소프라노 조수미에 이어 박 감독이 네 번째다.

프랑스 정부가 1957년 제정한 문화예술공로훈장은 프랑스를 포함해 세계 문화예술 발전에 공헌한 사람에게 주어진다.

영화 ‘달은… 해가 꾸는 꿈’(1992)으로 데뷔한 박 감독은 ‘공동경비구역 JSA’(2000), ‘복수는 나의 것’(2002), ‘올드보이’(2003), ‘친절한 금자씨’(2005) 등의 영화를 제작했다. 한국인 최초로 올해 열린 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장에 위촉됐다.