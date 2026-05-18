“복합개발 시공은 현대건설, 감리는 삼안이 맡아” “‘수요기관’ 표현만을 근거, 왜곡한 언론사에 유감”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 ‘서울시 입찰 문건에는 시공 감리 책임자 오세훈’이라는 보도에 대해 사실과 다르다며 유감을 나타냈다.

서울시는 18일 해명자료를 통해 “조달사업에 관한 법률 및 동법 시행령에 따른 조달청 공사입찰공고문에 의하면 해당 공사의 수요기관은 서울특별시 도시기반시설본부로 명시돼 있고 수요기관의 장은 도시기반시설본부장으로 시공·감리 책임자가 문건 상 서울시장이라는 보도는 사실이 아니다”고 반박했다.

서울시에 따르면 영동대로 복합개발은 기본설계 기술제안입찰로 서울시 도시기반시설본부가 발주하는 공사로 실제 실시설계와 시공은 시공사인 현대건설이 수행하고 있다. 이어 품질·시공 적정성 등에 대한 감리는 시공단계에서 품질 및 안전관리 실태의 확인 등 발주청의 감독 권한대행 업무를 포함하는 책임감리사인 삼안이 진행하고 있다고 시는 주장했다

서울시는 “입찰 문건에 기재된 ‘수요기관’ 표현만을 근거로 마치 서울시장이 직접 시공 감리 책임자인 것처럼 연결해 시민들에게 왜곡된 인식을 유발한 데 대해 해당 언론사에 유감을 표한다”고 밝혔다.