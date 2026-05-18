2027년까지 8만7000호 조기 착공 및 공급 신혼부부실속형 분양주택 1만호 공공임대주택 3만호

[헤럴드경제=주소현 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 18일 청년 월세 지원 대상을 5만명까지 늘리는 등 청년·신혼부부 3대 주거안정 대책을 발표했다.

정 후보는 이날 오후 서울시청 앞에서 진행된 기자회견에서 “지금 서울의 청년들이 겪는 전월세난은 명백한 오세훈 국민의힘 후보의 책임”이라며 이같이 밝혔다. 오 후보의 임기 중 매입임대주택 공급물량이 2020년 7200호에서 2023년 1916호로 감소하면서 청년을 위한 주택 공급이 줄어들었다는 설명이다.

우선 연간 청년 월세 지원 기준을 완화해 현재 2만명에서 5만명으로 지원 대상을 2.5배 확대하겠다는 계획이다. 정 후보 당선 시 임기 중 총 20만명에게 1년간 월 20만원씩 지원할 수 있게 된다.

이어 정 후보는 신혼부부를 위한 실속형 분양주택 1만호와 공공임대주택 3만 호를 공급하겠다고 밝혔다.

실속형 분양주택 1만호는 노후 공공임대주택 재건축과 9·7 대책 후속으로 도심에 공급될 주택을 활용해 마련된다. 입주 20~30년에 걸쳐 70~90% 지분을 분할 취득하는 지분적립형을 비롯해 이익공유형, 토지임대부 등 방식으로 분양가 부담을 낮춘다는 계획이다.

공공임대주택 3만호는 신혼부부에게 우선 공급하고, 청년임대주택 5만호는 기숙사 7000호, 상생학사 2만호, 공공임대주택 2만3000호로 구성한다.

착공 기준으로 주택 공급 목표를 계획·점검하고 2027년까지 대표 공약 ‘착착개발’을 통해 주택 공급에 속도를 낼 계획이다. 정비사업 6만 호, 노후 영구임대단지 재건축 7000호를 조기 착공하고 매입임대주택도 2만 호를 조기에 공급하겠다는 목표를 밝혔다.

아울러 도시형 생활주택 기준을 완화하겠다는 계획이다. 주택법을 개정해 현재 300세대 미만에서 500세대 규모로 확대하고 철도역 반경 500m 이내에서는 조례를 통해 최대 700세대까지 한시적으로 허용하는 방식이다.

정 후보는 “서울은 청년이 미래를 미루는 도시가 아니라 미래를 함께 설계하는 도시가 되어야 한다”며 “오세훈 후보 시정에서 흔들린 서울의 주택 행정을 바로잡고, 더 이상 말로만 하는 짓는 집을 끝내고, 실력으로 청년과 신혼부부의 집 걱정을 함께 덜겠다”고 말했다.