5·18민주화운동 기념식 참석하고 깜짝 방문

[헤럴드경제=문혜현 기자] 지난주 대구를 방문해 모내기하며 소통에 나선 이재명 대통령이 이번에는 5·18민주화운동 기념식 방문 계기 광주를 찾아 시장 민심 청취에 나섰다.

안귀령 청와대 부대변인은 18일 서면 브리핑에서 “이 대통령과 김 여사는 이날 낮 옛 전남도청 전시관 관람을 마친 뒤 광주 동구 남광주시장을 찾아 시민들과 상인들의 목소리를 경청하고 점심 식사를 했다”고 밝혔다.

안 부대변인은 “남광주시장은 옛 남광주역을 중심으로 형성된 전통시장으로, 매일 새벽 서남해안의 수산물이 모여드는 곳으로 유명하다”면서 “동시에 5·18민주화운동 당시 시민들과 상인들이 함께 아픔을 나눈 역사적 공간이기도 하다”고 소개했다.

이어 “김 여사는 2017년 대선을 앞두고 남광주시장을 방문한 바 있어, 시민들과 상인들은 이 대통령 부부를 더욱 반갑게 맞이했다”고 분위기를 전했다.

시장에 도착한 이 대통령 부부를 향해 시민들과 상인들은 “반갑습니다”, “힘나게 손 한번만 잡아주세요”, “최고로 잘하고 계십니다”라며 환영의 뜻을 전했다고 한다. 이 대통령 부부는 시장을 천천히 걸으며 일일이 악수하고 사진 촬영 요청에도 응했다고 안 부대변인은 설명했다.

한 시민은 2022년 5월 17일 5·18민주화운동 전야제에서 이 대통령과 아들이 함께 찍은 사진을 보여주며 “학교에 있는 아들이 대통령님을 뵙지 못해 아쉬워할 것 같다”고 말했고, 이 대통령은 웃으며 안부를 전하기도 했다.

안 부대변인은 “5·18민주화운동 기념식을 다녀왔다는 시민들과의 인사도 있었고, 시장 곳곳에서는 이재명 대통령 부부를 향한 따뜻한 응원과 격려의 목소리가 이어졌다”면서 “한 상인은 ‘어머니가 5·18 당시 시민들에게 주먹밥과 보리차를 만들어 주셨다’며 ‘오늘 대통령님을 보셨으면 정말 좋아하셨을 것’이라고 아쉬움을 전했다”고도 했다.

이어 “이재명 대통령 부부는 감사의 뜻을 전하며 당시 시민들과 상인들의 연대와 헌신의 의미를 되새겼다”고 덧붙였다.

또한 이 대통령은 수산물 점포를 둘러보며 “이건 뭐냐”고 묻는 등 대화를 나눴다. 상인들이 “장어와 가물치”라고 설명하자, 이 대통령은 최근 경기 상황 등을 물으며 현장의 목소리를 경청했다고 한다.

이날 이 대통령 부부는 부꾸미와 효자손 등을 구입하며 상인들과 대화하기도 했다.

이어 이 대통령 부부는 시장 내 식당에서 시래기코다리정식으로 점심 식사를 했다. 이 대통령은 식사를 함께한 손승기 상인회장에게 점포 운영 상황과 상권 분위기 등에 대한 이야기를 들으며 지역 민생경제 상황을 청취했다고 안 부대변인은 전했다.

이어 안 부대변인은 “이 대통령 부부가 시장을 떠나는 순간까지 시민들의 배웅은 이어졌다”면서 “시민들은 ‘힘내십시오’, ‘건강하세요’라며 응원의 마음을 전했고, 악수와 사진 촬영 요청도 계속됐다”고 했다.

그러면서 “이날 방문은 5·18민주화운동의 기억이 살아 있는 광주의 전통시장을 찾아 시민들과 아픔의 기억을 함께 나누고, 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 상인들의 목소리를 직접 듣기 위한 취지로 마련됐다”고 설명했다.