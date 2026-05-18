주거·호텔 결합 복합 단지 벤탄 메트로역과 직접 연결 더 리츠칼튼 베트남 첫 진출

[헤럴드경제=김명상 기자] 베트남의 대표 부동산 개발사 마스터라이즈 그룹이 호찌민 중심부에 복합 랜드마크를 선보인다. 고급 주거와 호텔, 프리미엄 리테일, 오피스를 결합한 대규모 복합 개발 프로젝트다.

마스터라이즈 그룹은 18일 호찌민 중심부에 ‘원 센트럴 사이공’을 선보인다고 밝혔다. 총 8537㎡ 규모 부지에 들어서는 이 단지는 벤탄시장 앞에 위치하며 팜응우라오, 칼메트, 레티홍감, 포득찐 거리가 만나는 사면 도로 접점에 자리한다. 지하층은 벤탄 메트로역과 직접 연결돼 이동 편의를 높였다.

단지는 두 개 타워에 지상 7층, 지하 6층 규모 상업 포디엄(저층부 상업공간)으로 구성된다. 다양한 브랜드와 파인 다이닝이 입점하며 호텔은 더 리츠칼튼이 맡아 베트남에 처음 진출한다.

건축 디자인은 베트남 문화에서 힘과 번영, 지혜를 상징하는 ‘여의주를 품은 쌍룡’에서 영감을 얻었다. 두 타워가 중앙으로 수렴하는 형태로 설계했다.

이번 개발은 베트남의 경제 성장 흐름과 맞물린다. 2025년 베트남은 실질 GDP 성장률 8.02%를 기록했고 외국인직접투자는 최대치를 경신했다. 호찌민을 찾는 외국인 관광객이 늘면서 호텔과 레지던스 수요도 확대되는 추세다.

마스터라이즈 그룹은 2007년 설립된 종합 부동산 개발 기업으로 주거, 호스피탈리티, 도시 인프라 사업을 추진하고 있다. 계열사 마스터라이즈 홈즈는 주거 브랜드를 관리하며 베트남 브랜드 레지던스 시장을 이끌고 있다.

마스터라이즈 그룹 관계자는 “원 센트럴 지역사회에 가치를 더하고, 호찌민시가 아시아의 라이프스타일 허브로 성장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.