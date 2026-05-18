[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 노홍철이 해외 스케줄 도중 휴대전화를 잃어버렸다.

지난 17일 노홍철은 자신의 인스타그램에 “해외 스케줄 중 휴대폰을 분실했습니다. 현재 카카오톡 메시지만 가능합니다”라고 밝혔다. ‘연락두절, 전화기 없음, 유심카드 없음, 너무 신났었나봐, 5월 21일까지’ 해시태그를 덧붙이며 21일까지 사실상 연락 두절임을 알렸다.

함께 공개된 사진에는 해외 놀이공원에서 그네형 놀이기구에 온몸을 뒤로 젖힌 채 자유를 만끽하는 모습이 담겼다. 휴대전화를 잃어버린 상황에서도 특유의 밝은 에너지를 잃지 않은 표정이 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 유튜버 빠니보틀, 셰프 최강록, 배우 고경표와 함께 환하게 웃는 단체 사진도 공개됐다. 네 사람은 오는 6월 방송 예정인 MBC 새 예능 ‘놀러코스터’에 함께 출연한다. 현재 해당 프로그램 해외 촬영 중인 것으로 알려졌다.

소식을 접한 팬들은 “즐거운 일정에 찾게 되길 희망한다”, “액땜이라고 생각하자”, “이제 진짜 자유 그 자체다” 등의 반응을 보이며 응원을 전했다.

1979년생인 노홍철은 스케줄이 없을 때는 세계 곳곳을 여행하며 자유로운 라이프스타일을 공유해왔다.