[헤럴드경제=장연주 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보에게 후보에서 사퇴하고 민주당 김용남 후보에게 양보하라고 압박했다.

박 의원은 18일 오전 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해, 조 후보가 평택을에 출마한 것을 두고 “우리 민주당에 불출마를 요구하기 전에, 또 진보당 김재연 대표가 평택을에 출마하겠다고 했는데 왜 왔느냐”며 “그래서 내가 ‘트러블메이커’라고 한 것”이라고 말했다.

박 의원은 “현 상태로 보면 조 후보가 빨리 양보하는 것이 좋다”며 “조국혁신당의 미래를 생각해서 (양보)해야 한다”고 주장했다.

그는 조 후보가 사퇴해야 하는 이유에 대해 “어찌 됐든 민주당 김용남 후보가 여론조사에서 훨씬 앞서지 않느냐”고 했다.

이에 진행자가 “여론조사는 혼전인 것으로 나타난다”고 하자 박 의원은 “아니다. 김 후보가 더 앞선다”고 말했다.

또 진행자가 “조 후보가 김 후보에게 5%포인트 정도만 뒤지는데 조 후보가 양보하겠느냐”고 묻자, 박 의원은 “5%p가 아니라 한표만 뒤져도 적은 것”이라고 답했다.

그러면서 박 의원은 “만약 조 후보가 낙선한다면 조국혁신당의 미래와 조국 자신의 미래는 어떻게 되겠느냐”며 “끝나는 것은 아니겠지만, 어둡다”고 말했다.

박 의원은 또 진행자가 “조 후보가 양보하면 얻는 것이 있냐”고 하자 박 의원은 “미래를 얻을 수 있고 진보세력이 함께 한다는 명분도 가질 수 있다”고 했다.