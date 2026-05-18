2025년 11월부터 2026년 1월 사이 3차례 보고 “시공사로부터 관련사항 통보받고 즉각 현장 점검”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 지난 2025년 11월부터 2026년 1월 사이 총 3차례에 걸쳐 GTX-A 삼성역 기둥 주철근 누락사항에 대해 국가철도공단에 공문으로 제출했다고 해명했다.

서울시는 18일 서울시-국가철도공단 위수탁 협약서 관련 절차에 의거, 기둥 주철근 누락 사항이 포함된 감리보고서를 국가철도공단에 공문으로 총 3차례(2025년11월13일, 2025년12월12일, 2026년1월16일) 보고했다며 해당 공문을 공개했다.

서울시는 시공사로부터 관련사항을 통보받고 즉각적인 현장 안전점검을 실시했다고 설명했다. 구조안전성 검토 결과, 현재 기둥에 작용하는 하중은 건물 기둥이 충분히 버틸 수 있는 수준으로 구조물 안전에 문제가 없는 것으로 구조기술사를 통해 검토되어 공사를 지속하였으며 보강공법 적용 시 구조적 안정성·시공 가능성·향후 유지관리 영향 등을 종합적으로 검토했다고도 했다.

서울시는 “3월17일 시공사로부터 기둥 보강 최종 시공계획서가 제출됨에 따라 현장적용성 등을 검토한 후 최종 보강방안을 4월에 확정하고 4월 24일 국가철도공단, 29일 국토교통부에 차례로 관련 내용을 공유했다”고 밝혔다.

서울시는 이번 사안은 현행 안전관리시스템에 따라 시공사에서 오류를 발견하고 전문가 검토 등을 통해 안전성 문제를 사전에 차단한 사례라고 설명했다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 이날 열린 국회 행정안전위원회에 출석, 오기형 더불어민주당 의원의 질의에 “지난해 11월10일 시공사(현대건설)로부터 사실을 보고받은 후, 국가철도공단과의 위탁 협약 제10조에 따라 매월 건설관리보고서를 제출해 왔다”며 “해당 건설관리보고서에 관련 사안을 세 차례 포함해 철도공단에 통보한 바 있다”고 말했다.