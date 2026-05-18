우리금융그룹 첨단전략산업금융協 개최 5월말 그룹내 2금융권 대환대출 출시 미소금융공급 3년내 200억으로 증액

임종룡 우리금융그룹 회장은 “중저신용자에 대한 금융지원은 금융 사각지대를 해소하고 사회적 약자를 보호하는 금융안전망 차원에서 추진돼야 한다”며 ‘체감형 금융안전망’ 구축을 강조했다.

18일 우리금융그룹에 따르면 임 회장은 15일 서울 중구 우리금융그룹 본사에서 열린 ‘5월 첨단전략산업금융협의회’에 참석해 “많은 청년과 중저신용자 고객들이 실제로 이용하고 있는 혜택을 체감할 수 있도록 각 계열사가 지속적으로 관심을 가져달라”며 이같이 밝혔다.

그는 특히 “청년은 우리 미래를 이끌어갈 핵심 세대로, 희망을 잃지 않도록 실질적인 금융지원을 이어가야 한다”며 ‘우리WON Dream 생활비대출’과 ‘청년미래이음대출’ 등 청년 관련 상품 홍보를 당부했다.

회의에는 임 회장을 비롯해 자회사 최고경영자(CEO)와 지주 부문장 등 19명이 참석한 가운데, 포용금융 주요 성과와 향후 실행 과제를 점검했다. 우리금융 계열사의 올해 4월 기준 누적 중금리대출 공급액은 5148억원으로 집계됐다.

우리은행은 올해 1분기 2186억원의 새희망홀씨를 공급한 바 있다. 또 개인신용대출 연 7% 금리 상한제를 통해 4월 말까지 약 4만명에게 10억원 규모를 감면하기도 했으며, 3월에는 6년 넘게 연체 중인 322억원 규모의 특수채권에 대한 이자를 면제했다.

청년·프리랜서·주부 등 소득증빙이 어려운 금융취약계층 약 2000명에게 긴급 생활자금을 지원하는 ‘생활비대출’을 공급했다.

2금융권의 실적도 상승세다. 우리금융저축은행의 4월 말 기준 누적 서민금융 대출 공급액은 2219억원이다. 지난해 금리인하요구권 수용률은 50.7%로 지주계열 저축은행 중 가장 높았다.

우리금융은 5월 말 그룹 내 2금융권 대환대출인 ‘우리WON Dream 갈아타기 대출’을 출시한다. 금리 상한은 연 7%이며 최장 10년까지 분할상환이 가능하다. 그룹 통합 포용금융 플랫폼 출시도 임박했다.

저소득·저신용자에게 저금리 자금을 지원하는 미소금융의 연간 공급 규모를 지난해 60억원 수준에서 향후 3년 내 200억원까지 늘릴 계획이다. 특히 청년 지원 비중을 절반 수준으로 높여 청년미래이음대출 등을 중심으로 연간 100억원까지 공급한다는 목표를 세웠다. 6월에는 푸드트럭·포장마차 등으로 자립을 시작한 청년 영세사업자 100명에게 사업용품과 공과금을 지원하는 ‘새희망가게’ 사업도 추진한다.

임 회장은 지난달 첨단전략산업금융협의회에서도 생산적·포용적 금융의 골든타임을 강조하며 전 계열사에 속도를 주문한 바 있다. 이달 초에는 ‘금융소비자보호 세미나’를 열어 청년층의 금융사기 피해에 대한 대응 방안을 구상했으며, 최근에는 한화오션 협력사에 3000억원 규모의 상생금융을 공급하기로 결정했다. 서상혁 기자