키르기스스탄 이식쿨 호수서 사고
현지서 “진정한 영웅” 추모 이어져
[헤럴드경제=나은정 기자] 러시아에서 활동한 키르기스스탄 국적의 종합격투기(MMA) 선수 메데트 지날리예프가 호수에 빠진 10대 소녀 4명을 구한 뒤 목숨을 잃었다. 향년 30세.
16일(현지시간) 영국 더선 등 외신에 따르면 키르기스스탄의 이식쿨 호수에서 물에 빠진 10대 소녀 4명을 구하고 실종된 MMA 스타 지날리예프가 지난 13일 호수 바닥에서 숨진 채 발견됐다.
지날리예프 전날인 12일 친구들과 시간을 보내던 중 한 소녀가 물살에 휩쓸려 깊은 물속으로 빠져 들어가는 모습을 목격했다.
사고 당시 호수에서는 네 명의 소녀들이 수영을 하고 있었고, 물살이 세지면서 이들이 위험에 처한 것으로 전해졌다.
이를 본 지날리예프는 친구와 함께 곧바로 호수에 뛰어들어 구조에 나섰고, 소녀들이 무사히 해안으로 대피할 수 있도록 도왔다. 하지만 정작 지날리예프 자신은 물 밖으로 빠져나오지 못하고 실종됐다.
키르기스스탄 당국은 잠수부를 투입해 수색에 나섰으나 결국 지날리예프는 이튿날 주검으로 돌아왔다. 당국은 그의 시신을 수습한 뒤 사인을 익사라고 결론 내렸다.
사고가 발생한 이식쿨 호수는 키르기스스탄의 대표 관광지로, 세계에서 손에 꼽힐 만큼 깊고 큰 규모의 호수로 알려져 있다. 이 때문에 갑작스러운 기상 변화나 강한 물살에 대한 주의가 요구된다.
한편 지날리예프는 2017년부터 2019년까지 프로 MMA 선수로 활동하며 4경기에 출전해 2승 2패를 기록했다. 2019년 8월 경기 후 부상을 입고 패배한 뒤 선수 생활을 마감했다.
키르기스스탄 현지에서는 격투기 팬뿐만 아니라 많은 시민들이 “지날리예프는 영웅으로 기억될 것이다”, “진정한 파이터”, “편히 잠들길 바란다” 등의 메시지를 남기며 애도를 표하고 있다.
“GD의 180억집, 슈퍼카 거실에 주차한대” 보이스톡 개발자 등 ‘영앤리치’ 모였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상] - 헤럴드경제
betterj@heraldcorp.com