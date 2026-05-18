물류 휴머노이드 도입 업무협약 컬리 물류센터 로봇 영역 발굴

LG CNS가 컬리와 손잡고 휴머노이드 로봇에 기반한 차세대 물류 자동화 사업을 추진한다.

18일 LG CNS는 최근 컬리와 함께 ‘스마트 물류센터 고도화를 위한 휴머노이드 PoC(개념검증) 및 물류 자동화 사업 협력 업무 협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 허태영 컬리 최고운영책임자(COO), 박상균 LG CNS 통신·유통·서비스사업부장, 이준호 스마트물류&시티사업부장 등 양사의 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약으로 양사는 ▷휴머노이드 로봇 현장 적합성 검증 ▷물류 지능화 설루션 개발 ▷신규 사업 기회 발굴 등을 추진할 계획이다. 특히 컬리의 물류 인프라를 사업 토대로 활용한단 방침이다. 컬리는 신선식품 새벽배송으로 쌓은 리테일테크 기반 인프라를 바탕으로 뷰티, 패션, 리빙 등 상품 영역을 확장하고, 배송 서비스도 강화하고 있다.

핵심은 컬리 물류센터에서 진행하는 휴머노이드 로봇 PoC다. 양사는 로봇을 물류센터 현장에 적용해 작업자의 업무 부담을 줄이고, 안정성을 높이는 물류 업무를 발굴할 예정이다.

LG CNS의 로봇 학습·운영 플랫폼 ‘피지컬웍스(PhysicalWorks)’의 현장 적합성도 검증한다. 해당 플랫폼을 활용해 로봇의 작업 정확도와 수행 속도, 기존 작업 방식 대비 효율 개선 수준 등을 측정·분석하겠다고 이 회사는 설명했다.

아울러 LG CNS는 컬리 물류센터 자동화 설비와 물류 운영시스템을 통합해 입고부터 보관·피킹·출고까지 이르는 물류 전 과정의 효율화도 진행한다. 앞서 LG CNS는 컬리 김포 복합물류센터와 창원 물류센터 구축 사업을 수행한 바 있다. 해당 사업을 진행하는 동안 상온·냉장·냉동 환경을 한 곳에서 운영하는 기술과 샛별배송을 위한 물류 노하우를 확보했다고 이 회사는 강조했다.

향후 양사는 물류센터 내 휴머노이드 로봇 적용 성공 사례를 바탕으로 신규 사업 기회를 공동 발굴하겠단 방침이다. 이로써 로봇 기반 차세대 물류 지능화를 추진하겠단 포부다.

허태영 컬리 COO는 “컬리는 방대한 물류 현장의 데이터를 쌓고 있고, 데이터와 인공지능(AI)을 활용해 효율성을 끌어올리고 있다”며 “LG CNS의 첨단 피지컬 AI 기술력과 현장 데이터를 연결해 물류 현장의 혁신을 이뤄내기를 바란다”고 말했다.

박상균 LG CNS 통신·유통·서비스사업부장은 “컬리가 보유한 물류 운영 노하우와 LG CNS의 기술 역량이 결합해 물류 자동화 분야에서의 의미 있는 시너지를 창출할 수 있을 것”이라며 “이번 협력을 통해 현장 중심의 혁신 기술을 만들어 나가겠다”고 말했다.

차민주 기자