[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 원도심의 새로운 활력을 불어넣고 지역 혁신을 이끌어갈 대학 협력 거점이 문을 열었다.

인하대학교는 최근 인천 중구에 위치한 ‘I-RISE Open Campus 백년이음 2호’에서 ‘Open Campus’ 개관 기념행사를 개최했다.

이번 행사는 인하대를 비롯해 경인여자대학교, 연세대학교, 인천대학교, 인하공업전문대학, 재능대학교 등 인천 지역 6개 대학이 뜻을 모아 조성한 ‘원도심 기반 미래교육 협력거점’의 출범을 기념하기 위해 마련됐다.

백년이음은 대학과 지역, 산업과 시민을 촘촘하게 연결하는 열린 교육 플랫폼이다. 인천 원도심이 가진 역사적 가치와 미래 교육 자원을 융합해 지속 가능한 지역 혁신 모델을 구현하는 핵심 거점으로 조성됐다.

향후 인천시의 핵심 과제인 ‘제물포 르네상스’ 사업과 연계해 ▷청년 인재 양성 ▷지역산업 혁신 ▷시민 평생교육 등을 운영한다.

조명우 인하대학교 총장은 “‘백년이음’은 대학의 경계를 넘어 지역 전체가 함께 배우고 성장하는 혁신 허브가 될 것”이라고 말했다.