해외 인허가 절차 순차 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공이 국토교통부로부터 신규 사명 ‘트리니티항공’ 사용을 위한 변경면허를 발급받았다. 사명 변경 절차가 본격화되면서 글로벌 항공사 도약을 위한 브랜드 전환 작업에도 속도가 붙을 전망이다.

티웨이항공은 이달 15일 국토교통부로부터 신규 사명 변경면허를 발급받았다고 18일 밝혔다. 이번 변경면허 발급은 지난 3월 31일 정기주주총회에서 사명 변경 안건이 의결된 이후 진행된 항공 인허가 절차의 일환이다.

다만 실제 ‘트리니티항공’ 명칭으로의 운항은 해외 항공당국 인허가 및 승인 절차가 완료된 이후 순차적으로 진행될 예정이다. 국제항공운송사업 특성상 각국 항공당국의 인허가 및 승인 절차 완료 후 단계적으로 전환이 이뤄질 전망이다.

국토교통부는 이번 승인 과정에서 소비자 혼란 방지 대책 마련과 안전 운항 체계 유지, 해외 항공당국 인허가 완료 등을 조건으로 부과했다. 티웨이항공은 관련 절차를 이행하며 안정적인 브랜드 전환 작업을 추진할 계획이다.

사명 변경이 완료되기 전까지는 기존과 동일하게 ‘티웨이항공’ 브랜드로 운영된다. 항공사 코드 ‘TW’와 편명도 그대로 유지되며, 기존 예약 역시 별도 변경 절차 없이 동일하게 이용 가능하다.

티웨이항공 관계자는 “이번 변경면허 승인은 트리니티항공 전환을 위한 중요한 첫 단계”라며 “전환 과정 전반에서 안전 운항과 서비스 품질을 최우선 가치로 삼아 고객이 신뢰할 수 있는 글로벌 항공사로 새로운 출발을 준비해 나가겠다”고 말했다.