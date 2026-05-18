‘볼보 패밀리 데이’ 26회째 성료 볼보트럭·볼보건설기계 고객 가족 150여 명 참석

[헤럴드경제=권제인 기자] 볼보트럭코리아가 고객과 그 가족을 초청해 함께하는 대표적인 연례 고객 행사인 ‘볼보 패밀리 데이’를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

고객과의 신뢰를 쌓고 유대를 강화하기 위한 목적으로 매년 진행해 온 ‘볼보 패밀리 데이’는 올해로 26회를 맞았다.

작년부터는 볼보 브랜드의 시너지 효과를 위해 볼보건설기계 고객 가족까지 함께 초청해 확대된 규모로 개최하고 있다. 올해 행사는 지난 16일부터 17일까지 1박 2일간 충남 세종시 다온 숲 힐링캠프에서 트럭·건설기계 고객 가족 150여 명이 한자리에 모인 가운데 캠핑 형식으로 진행됐다.

첫날에는 환영 리셉션을 시작으로, 레크리에이션, 키캡 키링 만들기, 초대형 비누방울 체험, 어린이 대상 트럭·건설기계 그리기 대회 등 가족이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.

이튿날에는 조식으로 일정이 마무리됐으며, 볼보트럭코리아와 볼보그룹코리아가 참석 고객들에게 감사 인사를 전했다.

박강석 볼보트럭코리아 대표는 “올해는 볼보트럭코리아가 국내에서 창립 30주년을 맞은 해이기에, 오랜 기간 애정과 성원을 보내 주신 고객들과 직접 만나고 함께하는 이번 패밀리데이는 더욱 의미가 깊다”고 말했다.

이어 “패밀리 데이는 고객과 가족분들께 감사의 마음을 전하는 자리인 동시에, 볼보 가족으로 유대감을 다지기 위한 시간이기도 하다“며 ”앞으로도 볼보트럭은 도로 위 고객의 곁에서 믿을 수 있는 운송 파트너로 함께하겠다”고 덧붙였다.