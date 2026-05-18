초·중·고·대학생 12명 선발…스포츠 인재 발굴·육성

[헤럴드경제=정찬수 기자] 블랙야크강태선장학재단이 지난 15일 블랙야크 양재사옥에서 스포츠클라이밍 유망주 초·중·고·대학생 12명에게 장학증서와 장학금을 전달했다.

이번 장학생 중 ‘BYN특기장학생’으로 선발된 노희주·노현승 남매는 나란히 국가대표로 발탁돼 오는 9월 ‘2026 아이치·나고야 아시안게임’에 출전한다. 노희주는 2022 항저우 아시안게임 동메달리스트, 노현승은 전국선수권 우승자다.

장학생들은 국내외 대회 성적과 성장 가능성을 기준으로 선발됐다. 장학금은 훈련비 등 선수 활동 전반에 활용된다. 전수식에서는 2017년 ‘K-9 폭발 사고’로 순직한 故이태균 상사의 자녀에게도 장학금이 전달됐다.

블랙야크강태선장학재단은 2015년 설립 이후 ‘BYN특기장학생’·‘BYN 넥스트 클라이머’ 등을 운영하며 스포츠클라이밍 저변 확대에 힘써왔다. 강태선 이사장은 “앞으로도 스포츠 꿈나무들이 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 인재 발굴과 육성을 이어가겠다”고 말했다.