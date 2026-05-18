국내 식품 회수 건수 증가세…‘세균 기준·규격 부적합’ 가장 많아

[헤럴드경제=정대한 기자] 국내에서 유통 중인 식품에서 유리 조각 등 이물질이 나오거나 식중독균이 검출돼 회수된 사례가 연평균 100건을 넘는 것으로 나타났다.

18일 연합뉴스에 따르면 식품의약품안전처가 지난 2020년부터 지난해까지 6년간 국내 식품을 회수한건은 모두 735건으로, 연평균 100건 이상인 것으로 집계됐다.

코로나19 팬데믹이 있었던 지난 2020년과 2021년 국내 식품 회수 건수는 각각 159건, 155건으로 150건을 넘었다. 이어 ▷2022년 111건 ▷2023년 94건 ▷2024년 95건 등으로 감소했지만, 지난해에는 다시 121건으로 늘었다. 지난해 가장 많은 회수 유형은 ‘세균 수 기준·규격 부적합’으로 전체 회수 건의 23%(28건)를 차지했다.

지난해 제품을 자율 회수했거나 당국으로부터 회수 명령을 받은 기업 중에는 국내 대표 식품기업으로 꼽히는 곳도 있었다. 오리온의 경우 지난해 7월 자사 참붕어빵 일부 제품에서 곰팡이가 발생한 것을 확인하고, 시중에 유통된 15억원 상당의 제품을 전량 자율 회수했다.

지난해 6월에는 풀무원 계열 푸드머스가 급식소 등에 유통·판매하고 마더구스가 제조한 ‘고칼슘 딸기크림 롤케이크’와 ‘고칼슘 우리밀 초코바나나빵’ 일부에서 각각 식중독균인 살모넬라균이 검출돼 식약처가 판매 중단과 회수 조처를 내렸다.

올해도 1월부터 이달 12일까지 식약처 식품관리총괄과에서 참고자료를 통해 발표한 식품 회수만 20건을 넘었다. 지난 8일에는 레하임생활건강이 제조하고 더건강한 주식회사가 유통한 주스 ‘타이거모닝 이뮨샷’ 일부 제품에서 유리 조각이 나와 식약처가 판매를 중단하고 회수하도록 했다.

지난달에는 호남샤니가 제조하고 삼립이 판매한 ‘명인명작 통팥도라야끼’ 일부 제품에서 식중독균인 황색포도상구균이 검출돼 제품을 회수하도록 했다.