데이터센터 배전 솔루션 잇단 수주 쾌거 하이엔드 전력기기 시장 집중 ‘AI 인프라’ 투자 확대 속 현지 메이저 플레이어 위상 “현지 수주 릴레이 가속…전력 인프라 시장 리더십 강화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭이 미국 빅테크 기업으로부터 7000만달러(한화 약 1050억원) 규모의 대형 데이터센터 배전기기 공급 계약을 수주했다고 18일 밝혔다.

​LS일렉트릭은 진공차단기(VCB) 등 데이터센터 필수 하이엔드 전력기기를 핵심 계통망에 공급한다. LS일렉트릭 관계자는 “독보적인 기술력과 품질, 철저한 납기 준수로 진입 장벽이 높은 미국 배전 시장에서 메이저 플레이어 입지를 굳히고 있다”고 강조했다.

핵심 배전 기기인 VCB(Vacuum Circuit Breaker)는 수전된 고압의 전력을 사용처에 맞게 배분하는 전력 계통망의 핵심 보호 기기다. 전력망에 단락(합선), 과전류 등 이상 현상이 발생할 경우, 즉각적으로 회로를 차단하여 고가의 주요 설비 파손 및 대형 화재를 방지하는 역할을 수행한다.

대규모 전력을 취급하는 하이퍼스케일 데이터센터에서 계통 보호의 최전선을 담당한다. 외부의 전력 이상 현상이 내부로 유입되는 것을 차단하여, 막대한 규모의 서버 및 데이터 자산을 안전하게 보호하는 필수 설비로 꼽힌다.

LS일렉트릭은 대규모 데이터센터 및 전력 인프라 투자가 폭발적으로 늘어나고 있는 미국 시장에서 추가적인 대규모 수주를 이끌어낸다는 계획이다. 특히 북미 배전 시장에서 맞춤형 전력 솔루션을 강화하고, 공격적인 영업 활동을 통해 점유율을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

​LS일렉트릭 관계자는 “이번 수주는 북미 시장에서 LS일렉트릭이 기술력은 물론 브랜드 파워까지 겸비한 메이저 플레이어로서 확고한 신뢰를 확보한 덕분”이라며 “최근 연이은 대형 수주 성과를 바탕으로 가파르게 성장하는 북미 전력 인프라 시장에서 승기를 잡아 글로벌 리더의 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

하이퍼스케일 데이터센터는 글로벌 AI(인공지능) 연산 및 클라우드 서비스를 위해 수십만 대의 서버가 가동되는 핵심 IT 인프라다. 찰나의 전력 공급 중단도 천문학적인 데이터 손실과 글로벌 서비스 마비로 직결되므로, 어떠한 상황에서도 전력 공급의 연속성을 보장하는 최고 등급(High-end)의 전력기기 적용이 필수적이다.

일반적인 건축물과 달리 데이터센터는 막대한 전력 소모와 함께 24시간 365일 상시 고부하 상태가 유지되는 가혹한 환경이다. 일반 전력기기로는 이 같은 한계 상황을 장기간 견디기 어렵기 때문에, 최고급 소재와 정밀 설계가 적용된 하이엔드 솔루션만이 설비의 수명과 안정적 운영을 담보할 수 있다.

이러한 치명적인 리스크 요인으로 인해, 글로벌 빅테크 기업들은 데이터센터 인프라 구축 시 단가 경쟁력보다 기기의 ‘완벽한 신뢰성’을 최우선 입찰 조건으로 내세운다. 장기간에 걸친 무사고 운용 실적(Track Record)과 공인된 기술력을 보유하지 못한 기업은 진입조차 불가능할 정도로 장벽이 높으며, 하이엔드 전력망 수주는 곧 세계 최고 수준의 품질과 안정성을 시장에서 공식적으로 입증 받았음을 뜻한다.