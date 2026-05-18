5월 21일까지 적극행정 온(ON) 또는 마포구청 누리집에서 참여...규제 혁신·경제 활성화 등 구민 체감형 성과 중심 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 창의적이고 도전적인 적극행정 조직문화를 조성하고 우수한 업무 추진 사례를 발굴·격려하기 위해 5월 21일까지 ‘적극행정 우수사례 및 우수공무원(팀)’에 대한 주민 추천을 받는다.

적극행정은 공무원이 불합리한 규제를 개선하고 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 적극적으로 업무를 수행하는 행위를 의미한다.

추천 대상은 2025년 12월부터 2026년 5월까지 추진된 행정업무 중 구민 불편을 해소하고 행정 혁신을 이끌어낸 사례이며, 마포구 소속 공무원 개인 또는 팀 단위로 추천할 수 있다.

규제와 관행의 혁신, 경제 활성화 기여, 선제적이고 창의적인 대응 등 구민의 입장에서 적극적으로 업무를 추진해 성과를 이끌어낸 사례면 모두 가능하다.

추천된 사례는 주민 체감도, 확산 가능성, 담당자의 적극성·창의성·전문성, 과제의 중요도와 난이도 등을 종합적으로 평가하여 최우수 1건, 우수 1건, 장려 3건 총 5건을 최종 선정한다.

관계 부서 또는 유관기관과의 협업을 통해 문제를 신속히 해결하고 창의적인 성과를 창출한 사례에는 가점을 부여한다.

또 마포구는 직원 투표 결과를 평가에 반영해 다양한 의견을 수렴하고 우수사례 선정의 공정성과 투명성을 높일 계획이다.

우수사례로 선정된 사업의 담당 공무원에게는 최대 3일의 포상휴가와 함께 우대등급에 따른 인사상 인센티브를 부여한다.

특히 기여도가 가장 큰 공적자에게는 표창을 수여하고 특별승급, 성과급 최고등급, 희망부서 전보 등 항목 중에서 하나를 선택할 수 있도록 해 ‘적극행정을 실천하면 긍정적인 결과가 따른다’는 인식을 확산시킬 예정이다.

적극행정 우수사례 추천은 인사혁신처 온라인 추천창구 ‘적극행정 온(ON)’ 또는 마포구청 누리집 내 ‘적극행정공무원 주민추천’ 게시판을 통해 참여할 수 있다.

마포구는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 최고 등급인 ‘우수’ 기관으로 선정되며 적극행정 제도 운영과 조직문화 확산, 구민 체감형 행정 혁신 성과를 대외적으로 인정받았다.

마포구 관계자는 “적극행정은 구민의 일상 속 불편을 세심하게 살피고 변화로 이어가는 행정의 출발점”이라며 “이번 우수사례 선발을 통해 창의적이고 책임감 있는 적극행정 문화를 확산해 구민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 이어가겠다”고 말했다.