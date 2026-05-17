“군 복무 크레딧 전 기간 확대…채용 면접 수당 및 신체 검사비 지원”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당이 성년의 날을 앞두고 청년의 국민연금 첫 보험료를 국가가 지원하고, 역세권 중심의 맞춤형 청년 주택 공급을 확대하는 내용의 청년 패키지 공약을 발표했다.

한정애 정책위의장은 17일 국회 기자회견에서 “청년들의 자산 형성, 주거 안정, 생활비 경감, 여가 생활 확대, 안전망 강화를 목표로 할 것”이라고 밝혔다.

민주당은 만 18세 청년의 국민연금 첫 보험료 지원 제도를 도입해 연금 가입 기반을 강화하고, 현행 최대 12개월인 연금 ‘군 복무 크레딧’ 기간을 복무 기간 전체로 확대할 방침이다. 주거 대책으로는 도심 공공 주택 복합 사업과 철도 기지 개발 등을 통해 직장과 가까운 ‘직주 근접 슬세권’ 주택 공급을 늘리고, 1인 가구 셰어 하우스와 여성 안심 주택을 확충한다.

청년들의 구직 및 생활비 부담 완화 방안도 공약에 포함됐다. 지방 정부와 공기업 채용 시 면접 수당을 지급하고 신체 검사 비용을 부담하도록 했으며, ‘K-패스’를 통한 교통비 절감과 ‘천원의 아침밥’ 사업 확대를 추진한다. 이 외에도 전세 사기 예방 법령 정비와 청년 채무 조정 지원 개선 등이 대책에 담겼다.

한 정책위의장은 “청년 공약들이 차질 없이 실행될 수 있도록 정부와 함께 법 제·개정, 예산 편성 등 적극적인 지원을 통해 청년들이 꿈과 희망을 안고 대한민국의 중추적인 세대로서 역할을 다할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.