주진우, ‘서영교 등 무고죄 고발’…송언석 “정원오, 폭행 후 5·18 미화가 진보의 품격인가”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 자당 의원들을 공직선거법 위반 혐의로 고발한 더불어민주당 성평등가족위원회 위원들을 상대로 무고죄 맞고발에 나서며 법적 공방을 예고했다.

중앙선거대책위원회 ‘이재명 공소 취소 저지 특위’ 위원장인 주진우 의원은 17일 페이스북을 통해 “오늘 민주당 서영교, 이주희, 김남희 의원을 무고죄로 맞고발한다”고 밝혔다.

앞서 국민의힘 성평등가족위 소속 의원들은 지난 15일 위원회를 소집해 민주당 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 전력을 전면에 내세우며 쟁점화했다. 이에 민주당 성평등가족위 위원들은 “성매매 의혹을 던진 국민의힘 모든 사람에 대해 법적 조치하겠다”며 이인선·조은희·서명옥·이달희·한지아 의원을 허위 사실 유포 혐의로 고발한 바 있다.

이에 대해 주 의원은 “정 후보 검증을 막고 형사 고발로써 ‘입틀막’ 하려는 시도”라며 “정 후보는 5·18 토론과 추모를 술집에서 하느냐”고 꼬집었다.

송언석 공동선대위원장도 이날 페이스북에 글을 올려 정 후보 발언을 겨냥해 비판 수위를 끌어올렸다. 정 후보가 전날 SNS에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 “비리 백화점 이명박 전 대통령을 스승으로 모실 게 아니라 홍준표 전 대표에게 보수의 품격을 배워야 한다”고 언급한 부분을 직격한 것이다.

송 공동선대위원장은 “정 후보가 ‘보수의 품격을 배워야 한다’고 훈계를 늘어놓았다”며 “장사가 힘들다는 상인에게 ‘컨설팅을 받아 보라’고 훈계했던 분답다”고 비꼬았다. 이어 “혹시 술 먹고 경찰관 2명과 시민 2명을 폭행하고 나서 5·18 때문이라고 미화시키는 정 후보가 ‘진보의 품격’인가”라며 “민주당 후보자들에게서 진보의 품격, 집권 여당의 품격을 찾아볼 수 있기를 기대한다”고 촉구했다.