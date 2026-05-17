[헤럴드경제=고은결 기자] 미국에서 개발된 혈관염 치료제를 복용한 일본 환자 20명의 사망 사례가 보고되면서 약물 안전성 논란이 커지는 것으로 전해졌다.

17일 연합뉴스에 따르면 도쿄신문 등은 일본 기세이약품공업이 판매 중인 혈관염 치료제 ‘타브네오스’를 투약한 환자 중 20명이 숨진 것으로 보고됐다고 보도했다. 다만 일부 사례는 약 복용과 사망 간 인과관계가 명확히 확인되지 않은 상태다.

타브네오스 투약 환자에게서는 간 내 담관이 없어지는 ‘담관소실증후군’ 사례도 보고됐다. 현재까지 관련 사례는 사망 13건을 포함해 총 22건으로 집계됐다.

타브네오스는 미국 제약사 암젠 산하 케모센트릭스가 개발한 치료제다. 기세이약품공업은 2017년 독점 판매권을 확보했고, 2022년 6월부터 현재까지 일본 내에서 약 8500명에게 투여된 것으로 추정된다.

도쿄신문 등은 이 약의 미국 식품의약국(FDA) 승인 과정에서 유효성 관련 데이터에 허위 내용이 포함됐다는 의혹도 제기됐다고 전했다. 반면 암젠 측은 FDA의 평가에 동의하지 않는다며 약효는 실증됐다고 반박했다.

기세이약품공업은 신규 환자에 대한 투약을 자제하고, 기존 복용 환자에 대해서는 위험성을 안내한 뒤 계속 투약 여부를 의료진이 신중히 판단하도록 관련 정보를 제공하고 있다고 전했다.