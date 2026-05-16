[헤럴드경제=임세준 기자] 불기 2570년 부처님오신날을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 흥인지문 앞에서 휴머노이드 로봇스님들이 2026 연등회 연등행렬에 참석하고 있다. 불교 연등회는 음력 4월 8일 부처님오신날을 기념해 등불로 세상을 밝힌다는 의미를 담은 불교 행사로, 지난 2012년 국가지정문화재에 이어 2020년 유네스코 인류무형문화유산으로도 등재됐다.


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