성남권 새마을금고 부당대출 경찰 조사 재판 중인 ‘1800억’ 사건 별개로 발견 중앙회 내부감사서 포착, 본격 수사 예고

[헤럴드경제=박준규 기자] 새마을금고 임직원과 부동산 개발업자가 1800억원대 거액의 부당대출 혐의로 기소됐는데 경찰 수사 과정에서 이들이 부적절하게 대출한 금액이 200억원 더 있단 의혹이 제기됐다.

16일 경찰에 따르면 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 새마을금고법 및 업무상 배임 혐의로 성남 지역의 새마을금고 소속 A씨 등 임직원 3명과 부동산업자 B씨 등 4명을 입건해 조사하고 있다.

경찰은 이달 새마을금고중앙회로부터 2024년 12월경 A, B씨가 200억원 규모의 부당대출을 일으켰단 내용의 고발장을 접수했다. 두 사람이 타인의 명의로 유령회사를 다수 만드는 이른바 ‘명의 쪼개기’로 불법적으로 대출을 일으켰단 것이다.

문제가 된 성남지역 새마을금고는 2020~2024년 사이 소속 임직원과 부동산 개발업자, 명의대여자 등 29명이 가담해 1800억원대 부당대출을 실행한 사건으로 구설수에 올랐던 곳이다. 새마을금고는 동일인에게 자기자본의 20% 혹은 총자산의 1%를 대출 한도로 적용한다. 하지만 이들은 여러 불법과 편법을 동원해 거액을 확보했다.

이런 식으로 실행된 대출금은 B씨 등의 부동산 개발사업에 투입됐다. 새마을금고중앙회가 이번에 고발한 4명은 이미 불구속 상태에서 재판받고 있다.

중앙회는 이들이 최초 부당대출 사건으로 수사를 받는 도중에 별건의 범행을 저질렀던 정황을 내부 감사 과정에서 파악했고 경찰에 고발한 것으로 전해졌다. 경찰은 고발장과 고발인 조사를 벌인 뒤 본격적인 수사에 나설 방침이다.